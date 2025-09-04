  1. صفحه اصلی
مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه سید جعفر مرتضی در شهر قم برگزار می‌شود

۱۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۵:۳۹
کد خبر: 1723399
مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه سید جعفر مرتضی در شهر قم برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه سید جعفر مرتضی در موسسه آل البیت علیهم السلام، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه محقق آیت الله سید جعفر مرتضی عاملی امروز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء در موسسه آل البیت علیهم السلام به آدرس قم، خیابان شهیدان فاطمی(دورشهر)، کوچه ۹ برگزار می شود. 

شایان ذکر است که مرحوم علامه مرتضی عاملی عالم دینی، متخصص تاریخ اسلام و تشیع، سیره‌نگار شیعی و از عالمان حوزه علمیه قم و لبنان بود. وی کتاب‌هایی در زمینه سیره اهل بیت تالیف کرده که الصحیح من سیرة النبی الاعظم و مأساة الزهراء از جمله این آثار است.

او در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در بخش سیره معصومان برای نگارش کتاب الصحیح من سیرة الامام علی دریافت کرد. آثار علامه مرتضی عاملی در حوزه تاریخ در میان دیگر شاخه‌های علوم دینی نیز تأثیرگذار بود. این آثار در دفاع از حریم تشیع و معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام و نیز پیراستن و تصحیح دیدگاه‌ها نسبت به حوادث و رویدادهای تاریخ اسلام جایگاه بلندی دارند.

سید جعفر مرتضی عاملی در ۴ آبان سال ۱۳۹۸ هجری شمسی مطابق با ۲۷ صفر سال ۱۴۴۱ هجری قمری در بیروت درگذشت و در زادگاهش واقع در جبل‌عامل دفن شد.

