به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به منظور بزرگداشت عالم مجاهد، سید مقاومت شهید سیدحسن نصراله، کنگرهای علمی و بینالمللی با مشارکت قریب به سی مرکز علمی پژوهشی برگزار میشود.
دبیرخانه کنگره امناءالرسل، مهلت ارسال مقالات به این کنگره تا اول بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرده است.
پژوهشگران میتوانند با ارسال مقالات در خصوص ابعاد مختلف شهید سیدحسن نصرالله از جمله شخصی و خانوادگی، سیاسی و اجتماعی و تمدنی، علمی و اندیشهای، ارتباطات و تعاملات، جهادی و مقاومتی، فرهنگی و تبلیغی و رسانهای و تعاملی و همافزایی حوزههای علمیه در این کنگره شرکت کنند.
شرایط آثار ارسالی:
ا. ارتباط مستقیم با محورهای مصوب کنگره
۲. دارای محتوای پژوهشی (مسئلهمحور و دارای نوآوری)
۳. مقالات به صورت تایپ شده با فرمت word (۱۵ تا ۲۵ صفحه)
۴. مقالات ترجمهای پذیرفته نمیشود
۵. نگارش مقاله متوقف بر اعلام نتیجه بررسی چکیده نیست
۶. نگارش مقالات بر اساس شیوهنامه دبیرخانه کنگره که در کانال پیوست شده.
امتیازات:
چاپ مقالات پذیرفتهشده در مجموعه مقالات کنگره؛
ترجمه مقالات برتر به عربی؛
تقدیر از مقالات برتر؛
شرکت در کنگره نجف ویژه صاحبان مقالات برگزیده.
مهلت ارسال چکیده:
۱۴۰۴/۰۹/۱
مهلت ارسال مقالات:
۱۴۰۴/۱۱/۱
ارسال فایل چکیده و مقالات از طریق @Omanaalrosol
ارتباط با دبیرخانه کنگره ۰۹۹۱۹۹۰۷۶۳۱
.
.
پوستر فراخوان در ابعاد اصلی را اینجا ببینید
..........................
پایان پیام