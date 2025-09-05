به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن نواب رئیس عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در وبینار اول سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی اظهار داشت: میلاد پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) هر سال بهانهای است که درباره مسائل مبتلابه جهان اسلام و مسئله مهم وحدت صحبتهایی انجام شود که انشاءالله مورد استفاده قرار گیرد. اما قبل از اینکه بخواهیم به وحدت در آموزههای پیامبر اسلام(ص) بپردازیم باید زمانه پیامبر(ص) را بهخوبی تبیین کنیم.
وی افزود: اگر زمان پیامبر (ص) را درست تبیین نکنیم و جاهلیت و فرهنگ جاهلی را بهدرستی نشناسیم، فهم مسائل اسلامی ساده نخواهد بود. در فرهنگ رایج ما، جاهلیت به معنای نادانی و بیدانشی تفسیر شده، در حالی که این برداشت صحیح نیست. جاهلیت به معنای انجام رفتارهای جاهلی بود، نه فقدان فرهنگ. امروز هم وقتی از جاهلیت مدرن آمریکایی یا غربی سخن گفته میشود، به معنای بیسوادی آنها نیست بلکه به معنای رفتارهای ضدانسانی و جاهلی است.
رئیس هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به مصادیق جاهلیت خاطرنشان کرد: قرآن کریم از موضوعات بسیاری سخن میگوید که در زمان جاهلیت هم مطرح بوده است؛ از جمله ماههای حرام، حج و حتی جابهجایی ماه ذیالحجه که قرآن از آن با عنوان «نسیء» یاد کرده و آن را زیاده در کفر دانسته است. بنابراین دوران جاهلیت زمان بیدانشی نبود. نمونه روشن آن اشعار پرمغز «معلقات سبع» است که به دیواره داخلی کعبه آویخته میشد و نشاندهنده ادبیات قوی و غنی آن عصر است.
وی در ادامه با بیان اینکه رفتارهای جاهلی لزوماً ناشی از بیسوادی نبود، گفت: چهبسا فردی دارای تحصیلات عالی باشد اما بهدلیل تعصب دست به رفتارهای جاهلی بزند. بنابراین باید بدانیم که جاهلیت بیش از هر چیز ریشه در عصبیت دارد، نه در فقدان دانش.
حجت الاسلام والمسلمین نواب تصریح کرد: جامعه عرب در عصر پیامبر(ص) پر از عصبیت و کینهورزی بود؛ از زندهبهگور کردن دختران گرفته تا جنگهای خونین و طولانی میان قبایل. در چنین فضایی پیامبر اسلام(ص) ظهور کرد و با تکریم دختر و معرفی حضرت زهرا(س) بهعنوان الگویی جاودان، توانست تاریخ عصبیت را دگرگون سازد. همچنین پیامبر(ص) با ایجاد اخوت میان مهاجر و انصار و قبایل مختلف، روح برادری را در جامعه اسلامی زنده کرد؛ هرچند یهودیان با کینهورزی و خیانت به پیمانها در برابر اسلام ایستادند.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: مبارزه با تعصب بسیار دشوارتر از مبارزه با بیسوادی است. فرد متعصب حتی اگر تحصیلات عالی داشته باشد، تغییر دادن نگرش او سخت است. پیامبر اسلام (ص) دانش را همراه با بینش و بصیرت به مردم آموخت و همین امر موجب شد تا جامعه متعصب عرب به امتی متحد و بیدار تبدیل شود.
