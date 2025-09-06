به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار با علی الزغبی رییس اتحادیه مسلمانان برزیل با تاکید بر فرمایشات امام خمینی(ره) معمار انقلاب اسلامی ایران و همچنین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب گفت: رسالت ما، رسالت جهانی برای حمایت از مستضعفین جهان است.

وی با اشاره به وقایع غزه، ابراز کرد: حتما برای مردم مظلوم غزه هم تدابیری توسط مسلمانان برزیل اتخاذ شده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با بیان اینکه جنگ غزه، در واقع جنگ حق و باطل است، ادامه داد: با این حال، رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند این جنگ را، بین حماس و رژیم اسرائیل قلمداد کنند. از این رو، بیش از هر روزی، به اتحاد مسلمانان نیاز داریم. اگر کشورها و جوامع اسلامی با هم همکاری کنند، حتما رژیم اشغالگر قدس نمی‌تواند به اهداف شوم خود دست یابد.

ایمانی‌پور افزود: از این منظر نشست‌هایی مانند اجلاس رهبران مذهبی مسلمان کشورهای عضو پیمان بریکس، فرصت خوبی است برای بیان حقیقتی که در غزه اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه به یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اسلام(ص) نیز اشاره کرد و گفت: در جریان اسلام هراسی غربی، شخصیت پیامبر اسلام (ص) دچار خدشه شده است. بنابراین لازم است که مسلمانان در نقاط مختلف جهان برای نشان دادن چهره واقعی پیامبرمان، تلاش بکنند. از این رو، پیشنهاد می‌کنم، کتابی درباره معرفی شخصیت پیامبر عزیزمان در برزیل منتشر شود و در این مسیر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آماده همراهی و همکاری است.

علی الزغبی نیز در این دیدار، گفت: تلاش می‌کنیم ارتباط‌مان را بیش از این با برادران ایرانی گسترش دهیم و در آینده نزدیک، همکاری‌های جدی‌تری داشته باشیم.

رئیس اتحادیه مسلمانان برزیل- فامبراس همچنین در این دیدار، درباره فعالیت‌های این اتحادیه، از جمله در زمینه اشاعه محصولات حلال در برزیل گزارشی ارائه کرد و خواستار همکاری بیشتر با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این زمینه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در «دومین نشست رهبران دینی مسلمانان کشورهای بریکس» و «ششمین کنفرانس بین‌المللی جاده ابریشم معنوی» به دعوت و میزبانی مفتی اعظم روسیه و اتحادیه مسلمانان برزیل حضور یافته است.

وی در سفر به برزیل علاوه بر سخنرانی در رویدادهای فوق، دیدارهای جداگانه‌ای با شخصیت‌های فرهنگی و دینی برزیل خواهد داشت.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

