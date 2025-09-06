سال تحصیلی جدید مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار(ع) آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم آغاز بیست و هشتمین سال تحصیلی مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار(ع) امروز با سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور کشور باحضور آیت الله فاضل لنکرانی و جمعی از اساتید و علماء و طلاب در سالن همایش فقاهت این مجتمع برگزار شد.

آیت الله اعرافی در این مراسم در سخنانی ضمن تبریک ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) با تمجید از فعالیت های این مجتمع آموزشی و پژوهشی گفت: هویت همه ما حوزویان امتداد راه نورانی حضرت خاتم الانبیا و ائمه اطهار(ع) می باشد و این کار عنصر اصلی و مقوم وجودی همه ماست.

وی افزود: در کنار همه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این مرکز لازم است همانند این مجموعه آموزشی پژوهشی ، نگاه مقارن و بین المللی نیز دیده شود چرا که امروزه عطش فراوانی در دنیا برای شنیدن و دریافت معارف ناب اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد.

خاطرنشان می شود: در ادامه این مراسم از 12نفر از ممتازین علمی مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار (ع)سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تقدیر بعمل آمد.

همچنین از کتاب«آیات حکومت در قرآن کریم» اثر ارزشمند و ماندگار آیت الله فاضل لنکرانی نیز رونمایی شد.

