به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت جامعه المصطفی خاتم النبیین(ص) جیکب‌آباد، مراسم سالانه جشن میلاد النبی(ص) و به مناسبت هفته وحدت، جشن باشکوه و راهپیمایی میلاد برگزار شد. در این مراسم بزرگان اهل سنت به طور ویژه حضور یافتند۔

در این مراسم، علامه مقصود علی دومکی رهبر مرکزی مجلس وحدت مسلمین پاکستان، سید غلام شبیر نقوی معاون استانی ونگ عزاداری، علامه سیف علی دومکی رهبر ضلعی مجلس علمای مکتب اهل‌بیت، مولانا منور حسین سولنگی، مولانا ارشاد علی انقلابی، حاجی شاه مراد خان دومکی نایب رئیس ارشد اتحاد دومکی، حاجی داد محمد خان از علمای اهل سنت، عدیل شجاع رئیس آی‌اس‌او منطقه جیکب‌آباد و فضل حسین دومکی حضور یافته و سخنرانی کردند۔

در این مراسم، علامه مقصود علی دومکی طی سخنانی در جشن میلاد النبی(ص) گفت: وجود مقدس حضرت سید الانبیاء محمد مصطفی(ص) نعمتی بزرگ از سوی خداوند برای بشریت است۔ قرآن کریم می‌فرماید که مؤمنان با هم برادرند و رسول اکرم(ص) هم فرمودند که مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند۔

وی افزود: دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای و ایجاد تفرقه و نزاع در میان مسلمانان، انحراف از قرآن و سنت است۔ وظیفه همه علمای شیعه و سنی و بزرگان امت اسلامی این است که پیام وحدت امت و اتحاد بین المسلمین را گسترش دهند۔

علامه دومکی در ادامه تأکید کرد: آمریکا، اسرائیل و انگلیس با توطئه و صرف میلیاردها دلار تلاش کردند میان مسلمانان کینه و نفرت ایجاد کنند تا مسلمانان همواره به جان هم بیفتند۔ در حالی که حقیقت این است که شیعه، سنی، دیوبندی و بریلوی همگی مسلمان و برادر یکدیگرند۔ آمریکا و اسرائیل همان قدرت‌هایی هستند که در فلسطین سنی‌ها، در لبنان و ایران شیعیان، و در یمن مسلمانان زیدی را به خاک و خون می‌کشند و قتل عام می‌کنند۔ بنابراین، عوامل آمریکا و اسرائیل هرگز خیرخواه مسلمانان نیستند۔

در ادامه، سید غلام شبیر نقوی طی سخنانی گفت: ما مسلمانان متحد خواهیم شد و در برابر قدرت‌های استکباری دشمن اسلام خواهیم ایستاد و از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول هفته وحدت مسلمین را گرامی خواهیم داشت۔

حاجی شاه مراد دومکی از علمای اهل سنت نیز گفت: اتحاد بین المسلمین ضرورت زمان است و همه مسلمانان باید متحد شوند و برای آزادی قدس شریف مبارزه کنند۔

در پایان، حاجی داد محمد خان از دیگر عالمان اهل سنت اظهار داشت: شیعه و سنی قرن‌هاست در کنار هم با برادری زندگی کرده‌اند و امروز نیز همچنان متحد و متفق هستند۔

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸