نامه یک مداح به کریستیانو رونالدو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسداللهی مداح نام‌آشنای کشورمان با انتشار بخش انگلیسی نماهنگ منجی، نامه‌ای به کریستیانو رونالدو ستاره دنیای فوتبال نوشت.

اسداللهی نیمه شعبان گذشته نماهنگ منجی را با همکاری مرکز موسیقی مأوا، با نگاه نجات بخشی امام زمان برای کل‌ جهانیان منتشر کرده بود.

این مداح اهل بیت(ع) در این نامه کریستیانو رونالدو را که روحیه دفاع از مظلومان فلسطین را دارد، خطاب قرار داد و نوشت:

سلام رونالدو عزیز

دروازه انگار، یک دنیای دیگه است

باید همه زمین فوتبال را دوید

تا لحظه گل زدن، از همه ی سختی ها رها بشی

دنیا به یک دقیقه اضافه تر نیاز داره

من از تو درخواست دارم تا روی پیراهنت، یا در اقدامی کوچک هم که شده برای منجی بنویسی

منجی باور همه انسان‌های سختی کشیده جهان و امید کسانیست که تلاش خودشان را کردند، اما حریف دنیا نشدند

منجی، این باور مشترک، قلب های مارو به هم نزدیک میکنه

عیسی و مهدی هر دو بر قرار کننده صلح و عدالت در همه جهانند

قسم به روزی که عیسی هم با او برمی‌گرده

و همه رو به سمت مهدی دعوت میکنه

تو همیشه اتفاق‌ های شگفت انگیز را رقم زدی

اسداللهی در این بخش از نماهنگ منجی سلبریتی‌های جهان را خطاب قرار می‌دهد که باید به وسیله آن‌ها منجی آخرالزمان یعنی امام زمان(عج) را به مردم شناساند. این شناخت یکی از زمینه‌سازی‌های اصلی برای ظهور است.

