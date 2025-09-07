  1. صفحه اصلی
رهبر انقلاب در دیدار اعضای دولت: روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم

۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران بر ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح» تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، «مسئله معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدی‌تر دولت در «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، توصیه‌های مهمی در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین بیان کردند.

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود.

