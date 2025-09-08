خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
«مسعود پزشکیان» رئیس جمهور و هیأت وزیران در روز یکشنبه (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیتالله «خامنهای» رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
نمایه سخنان در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**تقویت مؤلفههای قدرت ملی و عزت ملی وظیفه دولتها [است]**
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
*کلید واژه ها:
- «انگیزه»، «روحیه» و «پرکاری» رئیس جمهور
- توصیه به مسئولانی که با مردم حرف میزنند و اصحاب قلم و بیان
- توصیه های رهبر انقلاب به هیئت دولت
- لزوم بهرهگیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم
- اقدامات بسیار جدیتر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم ضروری [است]
- تقویت مؤلفههای قدرت ملی و عزت ملی وظیفه دولتها [است]
- توجه به اولویتبندی صحیح کارها
- دولتها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند
- اساس تشکیل نظام
- پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه، از مهمترین کارها است
- امکان اجماعسازی در کشور
- چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»
- «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی»
- «تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی»
- انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی
- مسئله مهم معیشت مردم
- «انضباط بازار»
- توجه به مسئله مسکن
- از دانش تحصیلکردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید
- «کنترل مصرف و پرهیز از اسراف»
- جنایات و فاجعهآفرینی حیرتانگیز صهیونِ ملعون
*«انگیزه»، «روحیه» و «پرکاری» رئیس جمهور:
- تشکر از رئیس جمهور، مسئولان، مدیران و کارکنان فعال مجموعه دولت -بهویژه دستگاههایی که در آزمون ۱۲ روزه جنگ به معنای حقیقی کلمه فداکاری کردند.
- سفر بسیار خوب آقای پزشکیان به چین، زمینههای بالقوه اقتصادی-سیاسی به همراه آورد که این نتایج مفید باید پیگیری شود.
*توصیه به مسئولانی که با مردم حرف میزنند و اصحاب قلم و بیان»
- «روایت قدرت، قوت و تشریح امکانات فراوان کشور» .
- «پرهیز از روایت ضعف و ناتوانی».
- علاوه بر مسئولان و اصحاب قلم و بیان، مطبوعات و صداوسیما هم در این زمینه وظیفه دارند.
- سخنان رئیس جمهور در این دیدار نمونهای از روایت «قدرت و امید و توانایی» [است].
- انگیزه و همت و روحیه قوی، زمینهساز تحقق خواستهها و اهداف است.
*توصیه های رهبر انقلاب به هیئت دولت:
- لزوم بهرهگیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم.
- اقدامات بسیار جدیتر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم.
- تقویت مؤلفههای قدرت ملی و عزت ملی.
- توجه به اولویتبندی صحیح کارها.
- تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم.
- پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه.
*لزوم بهرهگیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم:
- اگر فرصت خدمت را قدر بدانیم و با پرهیز از کمکاری و موازیکاری، سرگرم مسائل متفرقه نشویم، مشکلات، نه در درازمدت بلکه در میانمدت، حتماً حل خواهد شد.
*اقدامات بسیار جدیتر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم ضروری [است]:
- در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفهای در این زمینه دارد انجام میدهد.
- باید با انگیزه و همت و امید و روحیهی کار و تلاش، بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.
*تقویت مؤلفههای قدرت ملی و عزت ملی وظیفه دولتها [است]:
- مهمترینِ این مؤلفهها، روحیه و انگیزه و یکپارچگی و امیدواری ملت است که باید در حرف و در عمل، این عوامل را ایجاد و تقویت کرد و مانع تضعیف آنها شد.
*توجه به اولویتبندی صحیح کارها:
- تعیین اولویتها از خطوط اصلی مدیریت است .
- در این مسئله باید به دو عامل «فوریت» و «زیرساخت بودن» مسائل توجه کرد.
*دولتها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند:
- معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی که باید در این عرصهها، اولویتها و سرفصلهای اساسی را به دقت تعیین کرد.
*اساس تشکیل نظام:
- تحقق اهداف، معارف و شرایع اسلامی اساس تشکیل نظام [است].
- امام از روز اول همین مبانی را مطرح کرد و اگر کسی چیز دیگری بگوید، خلاف گفته است.
*پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه، از مهمترین کارها است:
- آقای رئیس جمهور با سفرهای استانی، رفتن به وزارتخانهها و تماس نزدیک با مردم و مدیران، این پیگیری را انجام میدهد.
- اما لازم است این روحیه در بدنه و مدیران میانی هم ایجاد شود؛ نه اینکه تصمیمات در سلسلهمراتب مدیریتی، کمرنگ شود و وقتی به سرانگشتانِ اجرایی رسید، عملاً چیزی از تصمیمات نمانده باشد.
*امکان اجماعسازی در کشور:
- همدلی و همراهی و همکاری رؤسای سه قوه تحسینبرانگیز است اما بخشهای تصمیمساز و تصمیمگیر هم باید در این روند فعال باشند.
- فرصت کنونی اجماعسازی در کشور با وجود سلیقههای گوناگون، بیشتر از گذشته [است].
- باید از این فرصت برای کارهای مهم از جمله سبککردن بدنه دولت و کاهش تعداد دستگاههایی که بود و نبودشان یکی است، استفاده کرد.
*چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»:
- «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی» .
- «تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی».
- انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی.
- مسئله مهم معیشت مردم.
- «انضباط بازار».
- «ذخایر مورد نیاز گاز زمستان» و «برنامهریزی برای تأمین کسری گاز از طریق واردات».
- توجه به مسئله مسکن.
- «کنترل مصرف و پرهیز از اسراف».
*توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی:
- همه کسانیکه مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک میکنند، متَفقالقولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است.
- بنابراین، باید توجه ویژهای به تولید کرد، از جمله اینکه برق این واحدها را -مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.
*تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی:
- ذخایر کالاهای اساسی باید کاملاً اطمینانبخش باشد.
- این کار با از بین بردن گرانیهای ناشی از سودجویی منفعتطلبان، در سفره مردم اثر مستقیم دارد و تهدید غذایی را هم از بین میبرد.
*انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی:
- این کار موجب بستهشدن دستان مسئولان [می شود].
- واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار را رقابتی و کالاها را از مبادی متفاوت تهیه کنید.
- چرا که این مسئله بهگفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور میشود.
*مسئله مهم معیشت مردم:
- در باب معیشت مردم بهگونهای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمتها امروز و فردا دو برابر شود.
- کالابرگ را به گفته برخی مطّلعان از مسائل اقتصادی، از راههای دسترسی بدون دغدغه مردم به ده قلم کالای اساسی [است].
*انضباط بازار:
- بهگونهای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمتها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چرا که این احساس به روحیه مردم صدمه میزند.
*توجه به مسئله مسکن:
- در این زمینه پیشنهادهایی برای حل نسبی مشکل وجود دارد که مسئولان باید آنها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
*از دانش تحصیلکردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید:
- اشاره به عوامل منجر به کاهش تولید نفت همچون روشها و تجهیزات قدیمی.
- در زمینه صادرات نفت تحرک بیشتری لازم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد.
*کنترل مصرف و پرهیز از اسراف:
- اسراف بخش زیادی از منابع کشور در بخش دولتی [است].
- در زمینه آب، برق، گاز و ساختمانهای دولتی اسراف وجود دارد.
- در زمینه سفرهای غیرلازم و یا همراهان بیش ازحد نیاز و یا اقامت در هتلهای گرانقیمت، اسرافهایی انجام میشود که باید از آنها جلوگیری کرد.
*جنایات و فاجعهآفرینی حیرتانگیز صهیونِ ملعون:
- اگرچه این جنایات به پشتیبانی قدرتی همچون آمریکا انجام میشود اما راه برای مقابله با این وضعیت بسته نیست.
- کشورهای معترض بخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانی و حتی روابط سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی بهکلی قطع و آن را منزوی کنند.
- رژیم صهیونیستی منزویترین و منفورترین رژیم جهان [است].
- یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما نیز باید ترغیب دولتها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی با این رژیم جنایتکار باشد.
