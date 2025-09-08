خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

«مسعود پزشکیان» رئیس جمهور و هیأت وزیران در روز یکشنبه (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله «خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

نمایه سخنان در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و عزت ملی وظیفه دولت‌ها [است]**

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

*کلید واژه ها:

- «انگیزه»، «روحیه» و «پرکاری» رئیس جمهور

- توصیه به مسئولانی که با مردم حرف می‌زنند و اصحاب قلم و بیان

- توصیه های رهبر انقلاب به هیئت دولت

- لزوم بهره‌گیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم

- اقدامات بسیار جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم ضروری [است]

- تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و عزت ملی وظیفه دولت‌ها [است]

- توجه به اولویت‌بندی صحیح کارها

- دولت‌ها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند

- اساس تشکیل نظام

- پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه، از مهمترین کارها است

- امکان اجماع‌سازی در کشور

- چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»

- «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی»

- «تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی»

- انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی

- مسئله مهم معیشت مردم

- «انضباط بازار»

- توجه به مسئله مسکن

- از دانش تحصیل‌کردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید

- «کنترل مصرف و پرهیز از اسراف»

- جنایات و فاجعه‌آفرینی حیرت‌انگیز صهیونِ ملعون

*«انگیزه»، «روحیه» و «پرکاری» رئیس جمهور:

- تشکر از رئیس جمهور، مسئولان، مدیران و کارکنان فعال مجموعه دولت -به‌ویژه دستگاه‌هایی که در آزمون ۱۲ روزه جنگ به معنای حقیقی کلمه فداکاری کردند.

- سفر بسیار خوب آقای پزشکیان به چین، زمینه‌های بالقوه اقتصادی-سیاسی به همراه آورد که این نتایج مفید باید پیگیری شود.

*توصیه به مسئولانی که با مردم حرف می‌زنند و اصحاب قلم و بیان»

- «روایت قدرت، قوت و تشریح امکانات فراوان کشور» .

- «پرهیز از روایت ضعف و ناتوانی».

- علاوه بر مسئولان و اصحاب قلم و بیان، مطبوعات و صداوسیما هم در این زمینه وظیفه دارند.

- سخنان رئیس جمهور در این دیدار نمونه‌ای از روایت «قدرت و امید و توانایی» [است].

- انگیزه و همت و روحیه قوی، زمینه‌ساز تحقق خواسته‌ها و اهداف است.

*توصیه های رهبر انقلاب به هیئت دولت:

- لزوم بهره‌گیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم.

- اقدامات بسیار جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم.

- تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و عزت ملی.

- توجه به اولویت‌بندی صحیح کارها.

- تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم.

- پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه.

*لزوم بهره‌گیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم:

- اگر فرصت خدمت را قدر بدانیم و با پرهیز از کم‌کاری و موازی‌کاری، سرگرم مسائل متفرقه نشویم، مشکلات، نه در درازمدت بلکه در میان‌مدت، حتماً حل خواهد شد.

*اقدامات بسیار جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم ضروری [است]:

- در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد.

- باید با انگیزه و همت و امید و روحیه‌ی کار و تلاش، بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.

*تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و عزت ملی وظیفه دولت‌ها [است]:

- مهمترینِ این مؤلفه‌ها، روحیه و انگیزه و یکپارچگی و امیدواری ملت است که باید در حرف و در عمل، این عوامل را ایجاد و تقویت کرد و مانع تضعیف آنها شد.

*توجه به اولویت‌بندی صحیح کارها:

- تعیین اولویت‌ها از خطوط اصلی مدیریت است .

- در این مسئله باید به دو عامل «فوریت» و «زیرساخت بودن» مسائل توجه کرد.

*دولت‌ها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند:

- معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی که باید در این عرصه‌ها، اولویت‌ها و سرفصل‌های اساسی را به دقت تعیین کرد.

*اساس تشکیل نظام:

- تحقق اهداف، معارف و شرایع اسلامی اساس تشکیل نظام [است].

- امام از روز اول همین مبانی را مطرح کرد و اگر کسی چیز دیگری بگوید، خلاف گفته است.

*پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه، از مهمترین کارها است:

- آقای رئیس جمهور با سفرهای استانی، رفتن به وزارت‌خانه‌ها و تماس نزدیک با مردم و مدیران، این پیگیری را انجام می‌دهد.

- اما لازم است این روحیه در بدنه و مدیران میانی هم ایجاد شود؛ نه اینکه تصمیمات در سلسله‌مراتب مدیریتی، کمرنگ شود و وقتی به سرانگشتانِ اجرایی رسید، عملاً چیزی از تصمیمات نمانده باشد.



*امکان اجماع‌سازی در کشور:

- همدلی و همراهی و همکاری رؤسای سه قوه تحسین‌برانگیز است اما بخش‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هم باید در این روند فعال باشند.

- فرصت کنونی اجماع‌سازی در کشور با وجود سلیقه‌های گوناگون، بیشتر از گذشته [است].

- باید از این فرصت برای کارهای مهم از جمله سبک‌کردن بدنه دولت و کاهش تعداد دستگاه‌هایی که بود و نبودشان یکی است، استفاده کرد.

*چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»:

- «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی» .

- «تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی».

- انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی.

- مسئله مهم معیشت مردم.

- «انضباط بازار».

- «ذخایر مورد نیاز گاز زمستان» و «برنامه‌ریزی برای تأمین کسری گاز از طریق واردات».

- توجه به مسئله مسکن.

- «کنترل مصرف و پرهیز از اسراف».

*توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی:

- همه کسانی‌که مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک می‌کنند، متَفق‌القولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است.

- بنابراین، باید توجه ویژه‌ای به تولید کرد، از جمله اینکه برق این واحدها را -مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.

*تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی:

- ذخایر کالاهای اساسی باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد.

- این کار با از بین بردن گرانی‌های ناشی از سودجویی منفعت‌طلبان، در سفره مردم اثر مستقیم دارد و تهدید غذایی را هم از بین می‌برد.

*انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی:

- این کار موجب بسته‌شدن دستان مسئولان [می شود].

- واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار را رقابتی و کالاها را از مبادی متفاوت تهیه کنید.

- چرا که این مسئله به‌گفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور می‌شود.

*مسئله مهم معیشت مردم:

- در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا دو برابر شود.

- کالابرگ را به گفته برخی مطّلعان از مسائل اقتصادی، از راه‌های دسترسی بدون دغدغه مردم به ده قلم کالای اساسی [است].



*انضباط بازار:

- به‌گونه‌ای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمت‌ها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چرا که این احساس به روحیه مردم صدمه می‌زند.



*توجه به مسئله مسکن:

- در این زمینه پیشنهادهایی برای حل نسبی مشکل وجود دارد که مسئولان باید آنها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

*از دانش تحصیل‌کردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید:

- اشاره به عوامل منجر به کاهش تولید نفت همچون روشها و تجهیزات قدیمی.

- در زمینه صادرات نفت تحرک بیشتری لازم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد.

*کنترل مصرف و پرهیز از اسراف:

- اسراف بخش زیادی از منابع کشور در بخش دولتی [است].

- در زمینه آب، برق، گاز و ساختمان‌های دولتی اسراف وجود دارد.

- در زمینه سفرهای غیرلازم و یا همراهان بیش ازحد نیاز و یا اقامت در هتل‌های گران‌قیمت، اسراف‌هایی انجام می‌شود که باید از آنها جلوگیری کرد.



*جنایات و فاجعه‌آفرینی حیرت‌انگیز صهیونِ ملعون:

- اگرچه این جنایات به پشتیبانی قدرتی همچون آمریکا انجام می‌شود اما راه برای مقابله با این وضعیت بسته نیست.

- کشورهای معترض بخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانی و حتی روابط سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی به‌کلی قطع و آن را منزوی کنند.

- رژیم صهیونیستی منزوی‌ترین و منفورترین رژیم جهان [است].

- یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما نیز باید ترغیب دولت‌ها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی با این رژیم جنایتکار باشد.

