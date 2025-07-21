تاکید سیدعمار حکیم بر نقش زیارت اربعین در تحکیم روابط تهران و ‌بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز یکشنبه میزبان هیئتی از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران بود.

به گزارش الفرات نیوز، دو طرف در این دیدار درباره تحولات اوضاع در منطقه و روابط دوجانبه عراق و ایران تبادل نظر کردند.

سید عمار الحکیم بر اهمیت بهره‌برداری از زیارت اربعین در تقویت همکاری رسمی و مردمی میان عراق و جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش محوری این زیارت در تحکیم پیوندهای ارتباط میان دو کشور تاکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق از مقاومت ملت ایران و همبستگی با رهبری و نهادهای این کشور تقدیر و نقش مجلس شورای اسلامی ایران در حمایت از ملت ایران را تحسین کرد.

الحکیم در این دیدار خواستار تقویت همکاری پارلمانی میان عراق و ایران شد و بر لزوم تشکیل کمیته‌های مشترک برای بررسی مسائل دارای اهمیت مشترک علاوه بر تبادل تجربه میان طرفین تاکید کرد.

وی گفت که عراق تجربه پارلمانی بسیاری دارد و آماده توسعه آن در انتخابات پارلمانی آتی است.

گفتنی است پیش از این، هیئت مذکور با محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق دیدار کرده است.

