تکریم ۲۰۰ خانواده شهید رشتی در رزمایش «مهر ولایت» همزمان با کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سرهنگ «حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت شامگاه یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در حاشیه برگزاری نمایش «از تبار باران» در باغ موزه دفاع مقدس گیلان در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه های متنوع کنگره هشت هزار شهید استان گیلان در باغ موزه دفاع مقدس اظهار کرد: استقبال چشمگیر مردم از برنامه‌های کنگره هشت هزار شهید استان گیلان رکورد بازدید نمایش میدانی را در هم شکست.

وی با اشاره به اینکه کنگره شهدای گیلان فرصتی برای بازخوانی ارزش‌ها، آرمان‌ها و بستری برای بیعت با شهدای والامقام انقلاب اسلامی ایران است، گفت: بخش های متنوع کنگره و اجرای نمایش «از تبار باران» بستری است تا آرمان‌های انقلاب و رشادت‌های شهدای والامقام ایران اسلامی با زبان هنر، رسانه و فعالیت‌های خلاقانه، به نسل جوان معرفی و نسل امروز را با حقیقت و هویت شهیدا آشنا کند.

رئیس مردمی سازی و دبیر کمیته فضاسازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با تاکید بر تکریم و تجلیل از خانواده معزز شاهد در کنگره هشت هزار شهید استان گیلان، افزود: در طول دوران برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان جوانان بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت با حضور در منازل شهدا ضمن تکریم خانواده معزز شاهد، به صورت حضوری و با اعطای دعوت نامه از آنان جهت حضور در کنگره شهدای گیلان دعوت به‌عمل آوردند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه از هفتم شهریور تا به امروز در قالب رزمایش «مهر ولایت» از بیش از ۲۰۰ خانواده شهید شهر رشت دیدار و دعوت بعمل آمد، افزود: فعالیت های صورت گرفته در کنگره هشت هزار شهید گیلان به منظور معرفی شهدای والامقام به نسل جوان بوده تا یاد، نام و خاطره شهدا از قاب عکسها خارج و در متن زندگی مردم نمود پیدا کنید.

وی با اشاره به حضور چهره های ملی و معنوی کشوری در کنگره هشت هزار شهید استان گیلان گفت: یکی از ویژگی‌های کنگره هشت هزار شهید استان گیلان بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوامع هنری، دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مدارس و اقشار و صنوف مختلف برای معرفی و تبیین فرهنگ ایثار و جوانان بوده است‌.

سرهنگ پاسدار امینی هدف از برپایی گنگره‌های بزرگداشت و یادمان‌های شهدای دفاع از ایران و ارزش‌ها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و استمرار فرهنگِ سازنده ایثار و در جامعه دانست و افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند یکی از امتیازات تمدّنی کشور عزیز ما که همیشه باید مورد توجّه قرار بگیرد، این است که توانسته دین،حماسه و هنر را با هم تلفیق کند.

