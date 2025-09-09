برگزاری ۶ هزار رویداد فرهنگی در دومین کنگره شهدای گیلان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» شامگاه دوشنبه، 17 شهریور 1404 در اجلاسیه پایانی دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی این استان اظهارکرد: گیلان، مهد فرهنگ و حماسه است
فرمانده سپاه قدس گیلان از تقدیم ۲ شهید گیلانی در واقعه عاشورا تا مجاهدتهای دیلمیان و قیام مختار، از شیخ زاهد تا آل بویه و برافراشتن پرچم توحید گفت و افزود:خطه گیلان همواره پرچمدار مقاومت بوده است
وی تربیت نسلهای مؤمن و انقلابی تا تشکیل مینیاتور اسلامی، از مقاومت زنان باحجاب در عصر کشف حجاب تا حضور فعال در صحنه انقلاب و تقدیم شهدا را از افتخارات گیلان بیان کرد
سردار دامغانی با اشاره به اینکه گیلان افتخار تقدیم اولین شهید روحانی، شهید یونس رودباری را دارد،اظهار کرد : این استان با تقویم ۸۰۰۰ شهید، یادمانی ماندگار از ایمان، ایثار و افتخار را در تاریخ ثبت کرده است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامههای متنوع دومین کنگره، افزود: در این کنگره، خانوادههای معظم شهدا با رویکرد هویتبخشی بومی، ملی و مذهبی استان، برنامههایی در قالبهای مختلف تعریف کردند که از کوچه به کوچه، محله به محله و شهر به شهر آغاز شد.
وی برگزاری بیش از ۶ هزار رویداد، دهها اجلاسیه، ۲ هزار یادواره دانشآموزی مدرسهمحور و نمایشگاههای متعدد در شهرستانها در راستای دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان بیان کرد.
سردار دامغانی افزود: نمایشگاههای هویتبخش با اعزام شبیهسازی ۱۵۱۳ و برنامههای فرهنگی و اجتماعی با هدف پاکسازی و ماندگاری اثرات فرهنگی، در قله این برنامهها قرار گرفتند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به استقبال مردمی از برنامههای هنری و میدانی گفت: نمایشهای میدانی با استفاده از ظرفیت بومی در ۸ شهرستان و طی ۸ شب اجرا شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.
وی ادامه داد: بزرگترین پویش «سلام فرمانده» و اجرای سرود «سلام گیلان» با حضور ۱۰۰۰ نفر در گیلان برگزار شد.
سردار دامغانی از همدلی و همراهی مسئولان در برگزاری اجلاسیه تقدیر کرد و گفت: بر ما تکلیف است که پرچمداری گیلان را در عرصههای حماسه، توحید و مقاومت ادامه دهیم.
