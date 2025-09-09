«مقام مجنون» فرصتی برای تکریم پیرغلامان و گسترش گفتمان خدمت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل، در نشست خبری چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» که امروز سه شنبه در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد اظهار داشت: بنیاد دعبل وظیفه خدمت‌رسانی به جریان ستایشگری و هیئات و همچنین توجه و خدمت به پیشکسوتان، بزرگان، صاحب‌نفسان و پیرغلامان عرصه هیئت را جزو وظایف ساختاری و سازمانی خود می‌داند.

وی افزود: یکی از این وظایف، تجلیل و تکریم خادمان عرصه شعائر حسینی است؛ به‌طور خاص، پیرغلامانی که سال‌ها مدال خدمت و نوکری را بر سینه داشته و در صحنه تعظیم شعائر حسینی حضور داشته‌اند. بر همین اساس، رویداد ملی «مقام مجنون» در چهار سال اخیر شکل گرفته و تاکنون ۸۰۰ پیرغلام حسینی در سراسر کشور طی این مراسم‌ها مورد تکریم قرار گرفته و نشان «حبیب» دریافت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خداجویان با اشاره به برنامه امسال گفت: در چهارمین دوره «مقام مجنون» ۲۰۰ نفر دیگر از پیرغلامان تجلیل می‌شوند که این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد. این تکریم‌ها در برخی شهرستان‌ها با حضور در خانه‌های بزرگان و در برخی مراکز به‌صورت برنامه‌های همایشی برگزار شده است.

وی ادامه داد: امسال مقرر است مراسم «مقام مجنون» باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود و در کنار نشان حبیب، نشان دیگری با عنوان «نشان وفا» به فعالان مرتبط با هیئت اهدا گردد؛ فعالانی که در حوزه‌های هنری، سیاسی یا خدمات‌رسانی با نگاه هیئتی فعالیت کرده و به‌نوعی در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه روح و رنگ حسینی دمیده‌اند. نشان وفا به خادمان حسینیه ایران تقدیم خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد دعبل با تأکید بر وظیفه این بنیاد در خدمت‌رسانی به زیست‌بوم هیئت، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم خدمت‌رسانی به بهترین شکل انجام شود، باید گفتمان خدمت در سطح جامعه و در بخش‌ها، صنوف و نهادهای مختلف ترویج و تبیین گردد. به این ترتیب، فضای عمومی، فرهنگ مناسکی و آیین‌های دینی و هیئتی با نگاه خدمت تقویت خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خداجویان افزود: تجلیل از پیشکسوتان و پیرغلامان تنها به برگزاری مراسم و اهدای نشان محدود نمی‌شود. در بسیاری مواقع، توجه جامعه دینی و هیئتی به این بزرگواران خود نوعی تکریم است. عزیزانی که به دلیل کهولت سن و مشکلات جسمی کمتر در مجالس حضور می‌یابند، نیازمند این هستند که هیئتی‌ها و جامعه دینی با حضور در منازلشان، آنان را مورد احترام و تکریم قرار دهند. این اقدام نوعی گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ تجلیل از پیرغلامان است و همه جامعه باید خود را مدیون این پیشکسوتان عرصه دینی بداند.

وی در پایان با اشاره به بخش بانوان گفت: علاوه بر نشان «حبیب» و «وفا»، نشان «فضه» نیز همواره در موازات این برنامه‌ها برگزار می‌شود که به بانوان هیئتی اختصاص دارد.

شایان ذکر است؛ چهارمین رویداد ملی مقام مجنون با تجلیل از بزرگان عرصه خدمت به فرهنگ اهل بیت(ع)، پیرغلامان، شاعران و ستایشگران آل الله یکشنبه ۲۳ شهریور در سالن‌ همایش‌های خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

