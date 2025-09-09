به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بازوبند، پیرغلام حسینی، در نشست خبری چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» که روز سه شنبه در حوزه هنری برگزار شد، گفت: مسئولان بنیاد دعبل رسالت بزرگی را بر دوش دارند.

وی افزود: آقای آهی این کار را چند سال به‌صورت محدود، سنتی و دور از دوربین خبرنگاران انجام می‌دادند، اما به همت حجت‌الاسلام باباخانی این فعالیت‌ها شکل ویژه‌تری به خود گرفته است.

بازوبند با بیان اینکه اساسی‌ترین رسالت مقام مجنون، احیای صاحب‌نظران و صاحب‌تجربی است که خانه‌نشین شده‌اند، تصریح کرد: این برنامه یک حیات تازه و بسیار ارزشمند به پیرغلامان امام حسین(ع) می‌بخشد.

این پیرغلام حسینی ادامه داد: امسال کار مضاعفی انجام شده و صاحبان هنر و بیان نیز وارد این عرصه شدند تا بتوانند بهتر این مسیر را پیش ببرند. پیشنهاد می‌کنم پس از برگزاری مقام مجنون، اجازه ندهید تجاربی که در سینه این پیرغلامان طی سالیان سال جمع شده، تنها در حد دو سه ساعت اجرا باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه تشکیل شود تا با این عزیزان از نزدیک گفت‌وگو کرده و تجارب و هنرهای آنان را که از صاحبان هنر آموخته‌اند، به نوشتار درآورد. این اقدام می‌تواند برای نسل‌های آینده راهگشا و درسی بزرگ باشد. بسیار مهم است این کارگروه با نظر صاحب‌نظران و افراد دلسوزی شکل بگیرد که فقط به دنبال گزارش نباشند، بلکه بخواهند این کار به‌عنوان باقیات‌الصالحات ماندگار شود.

بازوبند در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها اظهار داشت: خبرنگاران یک پایه اساسی در احیای امر اهل بیت(ع) هستند.



شایان ذکر است؛ چهارمین رویداد ملی مقام مجنون با تجلیل از بزرگان عرصه خدمت به فرهنگ اهل بیت(ع)، پیرغلامان، شاعران و ستایشگران آل الله یکشنبه ۲۳ شهریور در سالن‌ همایش‌های خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

