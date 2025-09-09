به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی، رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی، در نشست خبری چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» با اشاره به اهمیت جریان هیأت در جامعه گفت: جریان هیأت یکی از جریان‌های زنده فرهنگی کشور است که با مخاطبان متنوع از اقشار مختلف مردم ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل نقش مهمی در تقویت فرهنگ عمومی ایفا می‌کند.

وی افزود: برای اینکه این مسیر با قوت ادامه پیدا کند و به نتیجه برسد، ضروری است تمام عناصر و فعالانی که به نحوی در تقویت جریان هیأت نقش‌آفرین هستند و خدمت فرهنگی به مردم دارند، در حفظ و ارتقای این سرمایه ارزشمند سهیم شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی مانند برگزاری رویداد «مقام مجنون»، اعطای نشان‌های «حبیب» و «فضه» و همچنین مهرواره «هوای نو» در همین راستا تعریف شده‌اند تا نقش ممتاز جریان هیأت در فرهنگ‌سازی و تربیت نسل‌های بعدی بیش از پیش به جامعه معرفی شود.

وی در ادامه با تقدیر از نگاه بلند مجموعه دعبل تصریح کرد: این مجموعه با تمرکز بر موضوع خدمت، توجه ویژه‌ای به خادمان دستگاه امام حسین(ع) داشته و با گسترش دامنه فعالیت خود، دایره وسیعی از خدمات فرهنگی و دینی را پوشش داده است. این مسیر درست باید با قدرت ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی تأکید کرد: اگر ما ظرفیت جریان هیأت و زیست‌بوم آن را پاس بداریم و تقویت کنیم، بسیاری از مسائل فرهنگی جامعه مسیر متفاوتی خواهد یافت. جریان هیأت جریانی زنده است که تنها در یک جلسه محدود نمی‌شود، بلکه با توسل به معارف و محبت اهل‌بیت(ع) قدرت و دامنه اثرگذاری فراوانی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از اقدامات خیرخواهانه در جامعه، فعالیت‌های هنری در حوزه رسانه و هنر و حتی تولیدات سینمایی، به برکت حضور افراد در مجالس اهل‌بیت(ع) شکل گرفته است. این ظرفیت عظیم منجر به ایجاد اشتیاق و انگیزه در میان جوانان شده و می‌تواند گره‌های بسیاری را در جامعه باز کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی در پایان اظهار داشت: مردم ما عاشق دستگاه امام حسین(ع) هستند و به واسطه این عشق می‌توانند بسیاری از مشکلات را گره‌گشایی کنند. این ظرفیت بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری جدی‌تری است تا بستر حرکت‌های بزرگ‌تر در آینده فراهم شود.

