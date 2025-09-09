به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی در مراسم جشنی به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) که در ساختمان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد این دو بزرگوار و با قدردانی از حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب برای تمدید مسئولیت ایشان در مجمع، تصریح کرد: تمشیت شیعیان در سراسر جهان مسئولیتی بسیار خطیر و مهم است که بر عهده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) قرار داده شده و امیدواریم بتوانیم با اقدامات جدید، مسیر تحول را طی کرده و اهداف عالی مجمع را ارتقا دهیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه با تأکید بر اینکه اخلاق هرگز به معنای سازشکاری نیست، اظهار داشت: برخی گمان می‌کنند اخلاق یعنی کوتاه آمدن در برابر دشمن و عدم موضع‌گیری در زمان مناسب، در حالی که چنین برداشتی غلط است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به آیه چهارم سوره قلم که اخلاق پیامبر(ص) را «عظیم» توصیف می‌کند، گفت: عظمت در نگاه انسان محدود، متفاوت از عظمت در نگاه الهی است و پیامبر اکرم(ص) به مرتبه‌ای بی‌نهایت از اخلاق دست یافته بودند که برای ما قابل تصور نیست. آنچه اسلام را توسعه داد، پیش از شمشیر علی(ع) و ثروت حضرت خدیجه(س)، اخلاق پیامبر(ص) بود؛ چرا که در سال‌های مکه هیچ جنگی وجود نداشت و حکم جهاد تنها در مدینه صادر شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه اخلاق پیامبر(ص) مهم‌ترین عامل تأثیرگذاری بود، افزود: هر جا اخلاق نبوی باشد، اثر خود را خواهد گذاشت. امام صادق(ع) فرموده‌اند: «ما از شیعیان کسی را که عاقل، فهمیده، بردبار، با ادب، صبور و راستگو باشد، دوست داریم.» وظیفه مجمع این است که چنین آموزه‌هایی را به دنیا معرفی کند و چهره واقعی شیعه را بر اساس عقلانیت، معنویت، عدالت و اعتدال بشناساند.

وی تأکید کرد: کسی که اهل تعقل و فهم نباشد، نمی‌تواند در شمار شیعیان واقعی قرار گیرد. معرفی اهل‌بیت(ع) باید در سطح نخبگان و عموم جامعه به گونه‌ای باشد که مسیر عقلانیت تقویت شود.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: آموزه‌های اهل‌بیت(ع) ما را به جایی می‌رساند که آنچه برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم و آنچه برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نخواهیم. این همان قاعده طلایی اخلاق است که در هر جامعه و نزد هر ملتی پسندیده است.

وی در تبیین اخلاق فردی گفت: ابتدا باید خود را تربیت کنیم تا به شجاعت، عفت، آرامش و عمل صالح برسیم، سپس خداوند ما را در ارتباط با دیگران یاری خواهد کرد. پیامبر(ص) می‌فرمایند: کسی که تواضع داشته باشد، خدا او را بالا می‌برد. باید کار بزرگ خود را کوچک ببینیم و کار کوچک دیگران را بزرگ؛ چرا که اخلاص ارزش عمل را تعیین می‌کند. امام رضا(ع) نیز فرموده‌اند: «باید خود را از همه کوچکتر بدانید؛ زیرا ممکن است دیگران صفتی داشته باشند که شما از آن محرومید و همان صفت نزد خدا ارزشمند باشد.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) با ادبیات خاص خود، مسیری را برای نجات فرد و جامعه ترسیم کرده است. امروز، در آستانه ۱۵۰۰مین سال ولادت پیامبر اکرم(ص)، بیش از هر زمان نیاز داریم که با سیره ایشان انس بگیریم.

وی در پایان تأکید کرد: اخلاق به معنای سازشکاری نیست، بلکه یعنی به موقع و درست عمل کردن بر اساس شرایط. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) وظیفه دارد سیره پیامبر(ص) و معارف اهل‌بیت(ع) را به درستی به دنیا معرفی کند و در این مسیر باید به مهارت‌افزایی و ترویج عملی این آموزه‌ها توجه ویژه داشته باشد.

