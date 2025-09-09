گفتمان وحدت امام خمینی(ره) به جریان جهانی مقاومت تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، طی سخنانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، گفت: امام خمینی (ره) نقطه وحدت میان مذاهب بود و گفتمان تقریب ایشان که استمرار آن در ادامه راه رهبر معظم انقلاب قرار دارد، امروز در جهان پذیرفته شده است.

خاموشی با اشاره به مقاومت جهانی در برابر صهیونیست‌ها افزود: امروز می‌بینیم کسانی که کلام وحدت را نمی‌پذیرفتند، مدافع جریان مقاومت شده‌اند. این ثمره گفتمانی است که امام ایجاد کرد و به نتیجه رسیده است.

رئیس سازمان اوقاف، با قرائت آیاتی از سوره صف، به جایگاه امام در هدایت امت اسلامی تاکید کرد و گفت: امام پرچمی به نام اسلام و خدا بلند کرد و با شجاعت و درایت در برابر استکبار ایستاد.

وی همچنین یادآور شد: شهیدان مدفون در بهشت زهرا، نماد فداکاری و ایثار در تاریخ بشر هستند که لوح زرینی از شجاعت و جان‌فشانی خلق کردند.

خاموشی به عملکرد سازمان اوقاف اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده یک، سازمان اوقاف متولی اداره موقوفات فاقد متولی است و در سه سال اخیر چند برابر عمر وقف در ایران سند تک‌برگ صادر شده که تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. این اقدام باعث کاهش دعاوی حقوقی و تسهیل امور می‌شود.

وی در ادامه از تعداد زیادی امین موقوفه و تلاش برای احیای رقبات خبر داد و افزود: در جریان اربعین بیش از ۳۵۰ موکب داشتیم و باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که این موکب‌ها با حمایت موقوفات اداره شده‌اند.

رئیس سازمان اوقاف درباره اجرای نیات وقف گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نیت اجرا شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برسد. حرکت وقف اگر چند برابر شود، اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.

وی به فعالیت‌های اجتماعی سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: از قبل از کرونا، مردم بسته‌های غذایی توزیع می‌کردند و اکنون این خدمات در قالب قرار دوازدهم انجام می‌شود. همچنین مسابقات قرآنی ملی، نوجوانان و بین‌المللی با حمایت موقوفات برگزار می‌شود که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ کشور در مسابقات آینده شرکت کنند.

خاموشی درباره جریان مولدسازی موقوفات توضیح داد: وقف مالکیت شخصی بوده که مال شانی شده است و رقابت در مزایده‌ها باعث رونق شده است. سازمان اوقاف در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی محصولات فعالیت می‌کند، از جمله شرکت دانش سلامت کوثر که در زمینه ایمپلنت دندانی و فک و صورت فعالیت دارد.

وی همچنین از ورود سازمان اوقاف به حوزه‌های درمان سرطان، کاهش آلودگی هوا، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش ماهی در قفس و ساخت مسکن خبر داد و گفت: حدود ۳۰ درصد تولید پروتئین باید به سمت دریاپایه برود.

در پایان، حجت‌الاسلام خاموشی از عموم مردم دعوت کرد تا از نمایشگاه وقف بازدید کنند.

