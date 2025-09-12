به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر شیخ حسین قاسم که به ایران سفر کرده است، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهر پاوه گفت: تصاویر کودکان بیگناه غزه که سرهایشان توسط بمباران دشمن قطع میشود یا اجساد پارهپارهای که هر روز در رسانهها دیده میشود، یادآور صحنههای کربلاست.
وی با بیان مظلومیتهای شهدا و مردم غزه زیر انبوه حملات ارتش صهیونیستی افزود: همانطور که دستان جعفر طیار و قلب حمزه سیدالشهدا در راه خدا پاره شد، امروز نیز پیکرهای کودکان فلسطینی گواهی روشن بر ادامه همان مسیر است.
.....................
پایان پیام
نظر شما