تفاوت زمان در قیامت با زمان در دنیا

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: منابع دینی تصریح به این دارد که در روز قیامت هر گروهی، به زانو درآمده، نشسته و منتظر حساباند (۱). روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است (۲). البته زمان در عالم آخرت را نمیشود بر معنای عرفی آن حمل کرد به دلیل اینکه زمان عرفی با طلوع و غروب خورشید محاسبه میشود و در قیامت طلوع و غروبی وجود ندارد؛ اما وجود تغییر و تحول در قیامت، قطعی است. بر اساس آیات قرآن هنگام واقعه قیامت، همه سراسیمه برمیخیزند و شتابان و حیران به هر سو میگریزند (۳) سپس واقعیت را دریافته و مراحل و مواقف آن را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارند، همین مراحل و مواقف را تعبیر به زمان میکنند.
بنابراین، دهر یعنی زمانِ درنگ در قیامت وجود دارد (۴) و زمانی که از قیامت نفی شده، زمان عرفی است که به مقدار حرکت زمین به دور خود یا خورشید گفته میشود. مردم در موقف قیامت به حسب عقیده، ملکات، اخلاق و کردار در مراتب مختلفی قرار دارند و متناسب با همان ملکات و اعمال محاسبه میشوند؛ ازاینرو، هر فردی، مرور زمان را به نحو خاصی ادراک میکند. مثلاً گذر زمان برای مؤمنان سبک، سریع و راحت و برای کافران سخت و طولانی است (۵).
پینوشت
۱. «وَ تَری کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ و (در آن روز) هر امتی را (از غایت دهشت) گرد آمده و به زانو درافتاده میبینی؛ هر امتی به سوی کتاب خود (هر فردی از امت به سوی نامه عمل خود یا هر امتی به سوی کتاب مذهب خود) خوانده میشود، (و خطاب میآید که) امروز در برابر آنچه عمل میکردید کیفر داده میشوید، یا تجسم یافته عین عمل دنیویتان کیفر اخروی شماست». (جاثیه/۲۸)
۲. «تَعْرُجُ الْمَلَئکَةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فیِ یَوْمٍ کاَنَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ؛ فرشتگان و روح، در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا میروند» (معارج/۴)؛ طباطبایی، محمدحسین (۱۳۹۰ق) المیزان فی تفسیر القرآن. ج۲۰، دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ص: ۸.
۳. «وَ نُفِخَ فیِ الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلیَ رَبِّهِمْ یَنسِلُون؛ و در صور دمیده خواهد شد، پس بناگاه از گورهای خود شتابان به سویِ پروردگار خویش میآیند» (یس/۵۱)؛ قمر/۷.
۴. جهامی، جیرار (۱۹۹۸م) موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. لبنان: مکتبة لبنان ناشرون، ص ۳۲۸.
۵. حسینی تهرانی، محمدحسین (۱۴۲۳ق) معاد شناسی. ج۸، مشهد: نور ملکوت قرآن، ص ۲۶۷.
