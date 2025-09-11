تفاوت زمان در قیامت با زمان در دنیا

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: منابع دینی تصریح به این دارد که در روز قیامت هر گروهی، به زانو درآمده، نشسته و منتظر حساب‏‌اند (۱). روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است (۲). البته زمان در عالم آخرت را نمی‏‌شود بر معنای عرفی آن حمل کرد به دلیل این‌که زمان عرفی با طلوع و غروب خورشید محاسبه می‏‌شود و در قیامت طلوع و غروبی وجود ندارد؛ اما وجود تغییر و تحول در قیامت، قطعی است. بر اساس آیات قرآن هنگام واقعه قیامت، همه سراسیمه برمی‌خیزند و شتابان و حیران به هر سو می‌گریزند (۳) سپس واقعیت را دریافته و مراحل و مواقف آن را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارند، همین مراحل و مواقف را تعبیر به زمان می‌کنند.

بنابراین، دهر یعنی زمانِ درنگ در قیامت وجود دارد (۴) و زمانی که از قیامت نفی شده، زمان عرفی است که به مقدار حرکت زمین به دور خود یا خورشید گفته می‌شود. مردم در موقف قیامت به حسب عقیده، ملکات، اخلاق و کردار در مراتب مختلفی قرار دارند و متناسب با همان ملکات و اعمال محاسبه می‌شوند؛ ازاین‌رو، هر فردی، مرور زمان را به نحو خاصی ادراک می‌کند. مثلاً گذر زمان برای مؤمنان سبک، سریع و راحت و برای کافران سخت و طولانی است (۵).

پی‌نوشت

۱. «وَ تَری‏ کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی‏ إِلی‏ کِتابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ و (در آن روز) هر امتی را (از غایت دهشت) گرد آمده و به زانو درافتاده می‌‏بینی؛ هر امتی به سوی کتاب خود (هر فردی از امت به سوی نامه عمل خود یا هر امتی به سوی کتاب مذهب خود) خوانده می‏‌شود، (و خطاب می‌‏آید که) امروز در برابر آنچه عمل می‏‌کردید کیفر داده می‌‏شوید، یا تجسم یافته عین عمل دنیوی‏‌تان کیفر اخروی شماست». (جاثیه/۲۸)

