به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مقاومت و مبارزه» از ویژگی خاندان سیادت در طول هزاروچهار صدسال گذشته بوده و تاریخ اسلام هیچگاه خالی از مقاومت خاندان نبوی(ص) و مبارزه آنان، با هر روش ممکن، با دشمنان دیانت و حقیقت خالی نبوده است.
حضور فرزندان و نوادگان امام سجاد(ع) در میان این حرکتهای جهادی و انقلابی از برجستگیهای خاصی برخوردار است که بهعنوان نمونه میتوان به قیام فرزند گرامی امام سجاد(ع)، جناب زید بن علی(ع) و سلسلههای قیامهای بعد از او اشاره کرد. قیامهایی که با حمایتهای پیدا و پنهان ائمه معصومین(ع) انجام میشد و سلسلهای از مجاهدان و مبارزان در طول تاریخ را به یادگار گذاشت.
«خاندان خامنهای» نسل بیستونهم از «سادات افطسی» هستند که نسل آنها به جناب «حسن الافطس» فرزند «علی الاصغر» فرزند امام علی بن الحسین زینالعابدین(ع) میرسد. در میان این خاندان افراد عالم و مجاهدی دیده میشود که بهعنوان نمونه میتوان به «ابوالحسن علی دینوری» متولد سال ۱۸۹ هجری قمری نماینده امام جواد(ع) در منطقه دینور شامل بخشهایی از کوهستانهای زاگرس و کرمانشاه فعلی اشاره کرد.
همچنین «سید احمد بن محمد المدائنی»، جد اعلای سادات خامنهای نیز از عالمان مبارزی بود که برای فرار از دست عمّال خاندان ظالم عباسی، به منطقه «هزاوه» در استان مرکزی فعلی پناهنده شد و بنا بر قول مشهور در سال ۳۶۰ هجری در هنگام سحر و در حال نماز شب، به شهادت رسید. مزار ایشان هماکنون شناخته شده و مقام معظم رهبری سالها قبل به زیارت این مزار رفته و گفتهاند: «من افتخار میکنم که این بزرگوار، جد من است.»
در میان اجداد خاندان خامنهای، صدها نفر از اهالی «دیانت و سیاست» دیده میشوند که بررسی سرنوشت هر کدام از آنها، موضوعی جذاب، اما هدف این نوشته نیست.
مقام معظم رهبری در دیداری که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۷۹ شمسی در جمع مردم تفرش داشتند، با اشاره به «سید قطبالدین» که جد دهم ایشان محسوب میشود درباره اجداد خود را این گونه معرفی میکنند:
«سلسله سادات حسینی تا جناب سید قطبالدین، دو رشته میشوند؛ یک رشته، رشتهٔ سید ظهیرالدین و سید فخرالدین است؛ معروف به میر فخرا که سلسله ماست. حضرت سید فخرالدین جزو اجداد ماست که از اولاد قطبالدینند. یک سلسله دیگر یک شعبه دیگر از اولاد سید قطبالدین، خانواده قائم مقام فراهانی هستند که آنها هم بزرگانی بودند تا میرسند به میرزا عیسی و بعد میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، که آنها هم جزو همین سلسله سادات حسینی هستند؛ که از قطبالدین سلسله ما سادات تفرشی و منطقه تفرش و آشتیان و اینها از سلسله آنها جدا میشوند، اینها بیشتر مرد علم و دیانت بودند، آنها بیشتر مرد سیاست بودند و سید فخرالدین که معروف به میر فخراست، نوه سید فخرالدین مرحوم سید محمدتقی است که پسر سید محمدتقی، جوانی است به نام سیدمحمد، از تفرش بلند میشود میرود به طرف آذربایجان آنجا این سلسله میشوند خامنهای. مرحوم سیدمحمد که از تفرش به خامنه رفته و در آنجا ساکن شده آن سید تفرشی را در شهر خامنه نگه میدارد و پدر من که نوه سیدمحمد است از تبریز میروند مشهد...».
در بخشهای بعدی این نوشتار، تاریخ معاصر مبارزات خاندان خامنهای در مبارزه با استبداد قاجاری و ایجاد مشروطه همچنین نقش عالمان این خانواده در دوران حکومت رضاخان و محمدرضا پهلوی بررسی میشود.
