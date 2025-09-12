  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

شیخ علی سلمان: سکوت و بی‌عملی، اسرائیل را در تجاوزگری جری‌تر می‌کند

۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۱
کد خبر: 1726156
شیخ علی سلمان: سکوت و بی‌عملی، اسرائیل را در تجاوزگری جری‌تر می‌کند

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: بسنده کردن به بیانیه‌ها و کوتاهی در اقدام عملی، تجاوز اسرائیل را به ادامه تشویق می‌کند.

  به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، همبستگی کامل خود را با کشور قطر در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور و میهمانان آن از هیئت مذاکره‌کننده حماس اعلام کرد.

وی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از زندان تأکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی باید با اقدامات عملی، جلوی تجاوز مستمر به پایتخت‌های عربی و اسلامی و نیز نسل‌کشی علیه مردم غزه را بگیرند.

شیخ علی سلمان افزود: بسنده کردن به بیانیه‌ها و کوتاهی در اقدام عملی، دشمن صهیونیستی را به ادامه تجاوز تشویق می‌کند و دامنه آن به دیگر کشورهای عربی و اسلامی خواهد رسید، در حالی‌که نسل‌کشی و آوارگی ملت فلسطین به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین جنایات عصر ادامه خواهد داشت.

...............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha