به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، همبستگی کامل خود را با کشور قطر در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور و میهمانان آن از هیئت مذاکره‌کننده حماس اعلام کرد.

وی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از زندان تأکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی باید با اقدامات عملی، جلوی تجاوز مستمر به پایتخت‌های عربی و اسلامی و نیز نسل‌کشی علیه مردم غزه را بگیرند.

شیخ علی سلمان افزود: بسنده کردن به بیانیه‌ها و کوتاهی در اقدام عملی، دشمن صهیونیستی را به ادامه تجاوز تشویق می‌کند و دامنه آن به دیگر کشورهای عربی و اسلامی خواهد رسید، در حالی‌که نسل‌کشی و آوارگی ملت فلسطین به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین جنایات عصر ادامه خواهد داشت.

