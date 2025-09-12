پیوند آسمانی ۲۱۰ زوج جوان در حرم حضرت فاطمه معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام هفته وحدت ۲۱۰ پیوند آسمانی در اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد. این مراسم معنوی با حضور زوج‌های جوان و خانواده‌های آنان در جوار بارگاه کریمه اهل‌بیت(س) همراه با قرائت خطبه عقد و دعا برای آغاز زندگی مشترک برگزار گردید.

گفتنی است علاقه‌مندان برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه(س) می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند یا از طریق پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در بخش «پرتال‌ها» و انتخاب گزینه «پیوند آسمانی» مراحل ثبت‌نام را دنبال کنند.

براساس اعلام مسئول اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت، ارائه مدارکی همچون تصویر برگه جواب آزمایشگاه، فرم تکمیل‌شده رزرو نوبت (قابل دریافت از سایت)، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و در صورت ازدواج دوم، تصویر طلاق‌نامه یا گواهی فوت همسر، برای ثبت‌نام اتاق عقد ضروری است.

