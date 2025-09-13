به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری تشریح برنامه های آستان مقدس حضرت معصومه(س) به مناسبت ایام معصومیه (از ۲۵ شهریور مصادف با سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم تا ۱۱ مهر سالروز رحلت آن حضرت) پیش از ظهر امروز شنبه ۲۲ شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مشرف رئیس ستاد آیین های فاطمی و معاون فرهنگی این آستان مقدس و حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی مدیر عالی حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در سالن جلسات پژوهشکده علامه طباطبایی در شهر قم، برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مشرف رئیس ستاد آیین های فاطمی و معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در این نشست با اشاره به برکت ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم اظهار کرد: ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم است، ورود کریمه اهل بیت(س) به این شهر، تحولی در قم به وجود آورد. در روایات خبر از تحولی داده شده بود که به واسطه ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم، رقم می خورد. تحول و تمدن سازی از آثار و برکات ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم در نوشته های اهل تحقیق بیان شده است. این شهر پس از ورود کریمه اهل بیت(س) به کانون علم و معنویت و مرکز نشر معارف اهل بیت(س) به سراسر جهان و مکان تربیت عالمان وارسته و مجاهد همچون امام خمینی(ره) تبدیل گردید.

وی ادامه داد: از ایام ورود کریمه اهل بیت(س) به شهر قم تا سالروز وفات بانوی کرامت، برنامه های متعددی در آستان مقدس حضرت معصومه(س)، برگزار می شود. صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ آیین خطبه خوانی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم در شبستان امام خمینی(ره) آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) برگزار خواهد شد. همچنین کاروان نمادین استقبال از حضرت معصومه(س) در روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح از چهارراه معصومیه به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برپا می شود. بین سالروز ورود حضرت معصومه(س) تا سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) هر شب به مدت ۱۴ شب، جشن هایی در شبستان امام خمینی(ره) کریمه اهل بیت(س) برگزار می گردد.

مشرف با بیان این که برپایی کرسی تلاوت فاطمی یکی از برنامه های آستان مقدس حضرت معصومه(س) است، افزود: کرسی تلاوت در روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت(س) با حضور قرآن آموزان، برگزار می شود. یکی از وظایف آستان مقدس حضرت معصومه(س)، تربیت کودکان و نوجوانان قرآن آموز است. همچنین در ایام معصومیه علاوه بر برگزاری مراسم های جشن و بین معارف اهل بیت(ع) برای زائران ایرانی، مراسم های مشابهی هم برای زائران برادر و خواهر غیرایرانی به زبان های اردو، عربی و ترکی آذری، برگزار خواهد شد. همچنین در این ایام شاهد اعزام کاروان سفیران کریمه به استان قم و استان های دیگر خواهیم بود، خادمان کریمه اهل بیت(س) در مدارس قم هم حضور پیدا می کنند تا کودکان و نوجوانان با شخصیت و فضایل حضرت معصومه(س) آشنا شوند.

رئیس ستاد آیین های فاطمی و معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) با اشاره به تولیدات رسانه ای آستان مقدس حضرت معصومه(س) اظهار کرد: یکی از برنامه های در نظر گرفته شده این آستان مقدس به مناسبت ایام معصومیه، تولیدات رسانه ای در زمینه قرآن و معارف چه در حوزه بین المللی و چه در حوزه فارسی زبان برای داخل و خارج از کشور است. همچنین برنامه های آیینی حرم حضرت معصومه(س) در این ایام از صدا و سیما، پخش می شود. اتفاقات خوبی در عرصه رسانه ای با تلاش خادمان کریمه اهل بیت(س) و صدا و سیما رخ داده و زیرساخت های رسانه ای حرم حضرت معصومه(س) در حال تحول است و در ایام سالروز ورود کریمه اهل بیت(س) به شهر قم از فاز اول این روند تحول رونمایی خواهد شد. در این راستا ۲۷ نقطه در حرم کریمه اهل بیت(س) و حریم این بارگاه مقدس به فیبر نوری، مجهز شد. همچنین حرم حضرت معصومه(س) به خط اچ دی تجهیز پیدا کرد و شاهد افتتاح اولین استودیوی حرم کریمه اهل بیت(س) و اتاق رژی حرم خواهیم بود.و

وی ادامه داد: در ایام معصومیه، شاهد برپایی نمایشگاه های عکس و خط و تابلونوشته در حرم مطهر حضرت معصومه(س) خواهیم بود، همچنین در این ایام موکب مهربانو با برنامه های ویژه و با نشاط و تعاملی با حضور دختران نوجوان از شهر قم و شهرهای دیگر در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برپا خواهد شد. همچنین در ایام معصومیه، پویش مهر فاطمی با محوریت کمک به دانش آموزان نیازمند در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود. نمایشگاه کتابخوانی با موضوع آشنایی با حضرت معصومه(س) و خاندان موسی بن جعفر در ایام معصومیه، برگزار خواهد شد. سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم به نام روز قم در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. برنامه های ایام معصومیه آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) با شعار «قم، جهانشهر تمدنی اهل بیت(ع)» است.

مشرف افزود: مراسم روضه خوانی ویژه بانوان به مناسبت سالروز رحلت حضرت معصومه(س) در روز پنج شنبه دهم مهرماه ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی(ره) در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می شود. سخنران این مراسم حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد و مداح حاج عباس حیدرزاده است. در دو سال اخیر تلاش شد که در حرم حضرت معصومه(س) که ملجا بانوان از سراسر جهان است به صورت ویژه به دختران و بانوان در برنامه های این بارگاه مقدس، توجه شود و این امر را زائران در برنامه های دهه کرامت و ایام معصومه و میلاد حضرت زهرا(س) شاهد بودند.

رئیس ستاد آیین های فاطمی و معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) با اشاره به برنامه های آستان مقدس حضرت معصومه(س) به مناسبت سالروز رحلت کریمه اهل بیت(س) اظهار کرد: مراسم عزاداری زائران آذری زبان به مناسبت سالروز رحلت حضرت معصومه(س) با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران و مداحی اسفندیاری و کلامی زنجانی در روز پنج شنبه دهم مهرماه ساعت ۱۶ در حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار می شود. همچنین آیین اهتراز پرچم عزا را همان روز در ساعت ۱۶:۳۰ در صحن امام رضا(س) شاهد خواهیم بود. دو مراسم هم در شب رحلت کریمه اهل بیت(س) در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با سخنرانی حجج اسلام علیرضا پناهیان و حامد کاشانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: دسته عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه(س) در روز ۱۱ مهر ساعت ۸ صبح به مناسبت سالروز رحلت کریمه اهل بیت(س) از بیت النور تا حرم حضرت معصومه(س) برگزار می شود. همچنین مراسم هایی در ظهر و عصر و شامگاه همان روز با سخنرانی اساتید حوزه و مداحی مرثیه سرایان اهل بیت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار خواهد شد. آیین شمع گردانی خادمان هم به مناسبت سالروز رحلت حضرت معصومه(س) در روز ۱۱ مهر از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار می گردد.

حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی مدیر عالی حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) با اشاره به استقرار مواکب در حرم حضرت معصومه(س) اظهار کرد: مواکب داخلی و خارجی در ایام معصومیه در داخل و پیرامون حرم کریمه اهل بیت(س) استقرار پیدا می کنند و به زائرین حرم حضرت معصومه(س)، خدمت رسانی می نمایند. علاوه بر این نیز خادمان کریمه اهل بیت(س) از دسته های شادی در ایام سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم و نیز از دسته های عزاداری در ایام سالروز رحلت کریمه اهل بیت(س)، استقبال می کنند.

وی خاطرنشان کرد: کاروان استقبال مردم قم از حضرت معصومه(س)، یک کاروان شادی است که از چهارراه معصومیه به سمت حرم کریمه اهل بیت(س) است و این کاروان ادای احترامی به جایگاه حضرت معصومه(س) می باشد. شهر قم در ایام معصومیه باید جلوه خاصی داشته باشد.

