السودانی دستور تشکیل کمیته تحقیق برای علل فوت خطیب یکی از مساجد بغداد را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنا به دستور محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، کمیته‌ای تحقیقاتی به ریاست فرماندهی عملیات بغداد و با عضویت وزارت کشور و سازمان امنیت ملی، برای بررسی جزئیات فوت شیخ عبدالستار القرغولی، امام جماعت و خطیب مسجد کریم الناصر، تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، فرماندهی عملیات مشترک بغداد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در این دستور بر لزوم تسریع در کشف حقایق و انجام اقدامات قانونی علیه تمام افراد درگیر در این حادثه تأکید شده است تا آنها برای اجرای عدالت و پاسخگویی به مراجع قضایی معرفی شوند.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح تأکید کرده است، دولت در مجازات هر نهادی که تحقیقات، کوتاهی یا دخالت آن در این حادثه را اثبات کند، مماشات نخواهد کرد.

السودانی تصریح کرده است، اقدامات قانونی لازم بر اساس ضوابط و مقررات جاری علیه هر کسی که کوتاهی او ثابت شود، اتخاذ خواهد شد.

نخست‌وزیر عراق همچنین بر اهمیت نهادینه کردن ارزش‌های تسامح و همزیستی مسالمت‌آمیز و دوری از هرگونه تحریک یا نفرت‌پراکنی تأکید کرد و هدف از این اقدام را حفظ صلح اجتماعی و وحدت و یکپارچگی ملی و تقویت فرهگ احترام متقابل میان فرزندان ملت عراق اعم از تمامی طیف ها و گرایش‌ها عنوان کرد.

گفتنی است شیخ عبدالستار القرغولی، امام و خطیب مسجد کریم الناصر در منطقهٔ الدوره بغداد، پس از یک حمله در داخل مسجد و درست قبل از ایراد خطبه، درگذشت.

مجمع فقهی عراق با انتشار بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد: شیخ القرغولی پس از حمله در حالی که آمادهٔ رفتن به منبر می‌شد، به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل وخامت حالش، جان خود را از دست داد.

در این بیانیه آمده است، این حادثه در داخل اتاق امام و خطیب در مسجد رخ داده است؛ جایی که وی مورد حمله قرار گرفت و محبوس شد .

او در حالی که در وضعیت بیهوشی بود به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل سکته قلبی ناشی از این حادثه، جان خود را از دست داد. گفته شده است این اتفاق به دلیل اختلاف بر سر نوبت ایراد خطبهٔ نماز جمعه رخ داده است.

