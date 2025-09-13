به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» به همت بنیاد دعبل خزاعی و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل سالن همایش های بین المللی خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
این رویداد ملی که با محوریت تکریم و پاسداشت جایگاه پیرغلامان و فعالان عرصه هیأت برگزار میگردد، فرصتی برای تجلیل از خادمان و پیشکسوتان فرهنگ عاشورایی و انتقال ارزشهای دینی و انقلابی به نسلهای آینده خواهد بود.
مراسم امسال با حضور مقامات لشکری و کشوری، جمعی از پیشکسوتان عرصه هیأت و پیرغلامان حسینی، خانوادههای معظم شهدا و فعالان فرهنگی همراه خواهد بود. برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، تقدیر از شخصیتهای شاخص و رونمایی از آثار مرتبط با فرهنگ هیأت از جمله بخشهای پیشبینی شده این رویداد است.
