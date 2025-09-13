تأکید امام جمعه شیعیان بامیان بر وحدت برای آزادی فلسطین + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته شیعیان افغانستان در مرکز استان بامیان افغانستان با حضور پرشور مومنین و به امامت حجت الاسلام و المسلمین بلاغی، مدیر مساجد حج و اوقاف استان بامیان در مسجد رهبر شهید اقامه شد.

وی در خطبه اول ضمن سفارش به تقوای الهی با محور قرار دادن روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام، راجع به گناه صحبت کرد و پیامدهای ناگوار چهار صفت ناپسند حسادت، لجاجت، ظلم و دروغ را متذکر شد.

بلاغی در خطبه دوم درباره ضرورت وحدت مسلمین گفت و یکی از مشکلات عدم وحدت را تجاوزات اسرائیل به فلسطین و کشورهای اسلامی ذکر نموده و گفت تا وحدت در میان مسلمین و جوامع اسلامی به وجود نیاید حال و روز کشورهای مسلمان بهتر از این نمی‌شود.

امام جمعه بامیان در بخشی دیگر از خطبه دوم، با اشاره به زلزله اخیر در شرق افغانستان، علاوه بر طلب غفران الهی برای جان‌باختگان، از مردم خواست تا برای مردمی که بر اثر زلزله خسارت دیدند، نهایت همکاری و کمک خود را انجام دهند.

مدیر مساجد استان بامیان در خاتمه، میلاد رسول اکرم(ص) را تبریک گفت و تأکید کرد که یکی از سیره‌های رسول اکرم(ص) مسجد سازی بود و از شهروندان و نمازگزاران خواست تا در توسعه مسجد رهبر شهید که در دست اقدام است، همکاری لازم را مبذول نمایند.