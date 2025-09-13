تجلیل از ۵۷ واقف و خادم بقاع متبرکه در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام «غلامرضا عادل» امروز شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ در همایش «یاوران وقف» که به‌مناسبت گرامیداشت هفته وقف در آستان مقدس حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رشت برگزار شد، اظهار کرد: با الگو برداری از سیره حضرت رسول اکرم(ص) پرچمدار حق و حامی مظلومان در جهان هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در وجود امامزادگان متعدد گفت: گیلان از استان‌هایی است که بیشترین امامزادگان را در خود جای داده و مردم این استان، که ولایتمدار و اهل بیتی هستند، این امامزادگان را چون نگینی در دل خود جای داده‌اند.

وی با بیان اینکه برکت وقف نسبت به سایر انفاق‌ها و حسنات در ماندگاری آن است، خاطرنشان کرد: وقف یادگار ماندگار و چشمه جاری خیرات و برکات است. در سازمان اوقاف افتخار داریم در خدمت واقفان، هیئت امنای بقاع متبرکه و خادمان این اماکن مقدس باشیم.

حجت‌الاسلام عادل اضافه کرد: واقفان با خدا معامله کرده‌اند و ما موظف به قدرشناسی و قدردانی از این کریمان هستیم. عالم متعلق به اهل بیت(ع) است و هر اقدامی که در راه اهل بیت انجام شود بدون اجر و پاداش نمی‌ماند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، احیای موقوفات و صیانت از وقف را تکلیف بزرگ سازمان اوقاف دانست و گفت: یکی از سیاست‌های مهم سازمان، بهره‌برداری از عواید موقوفات برای رفع نیازهای جامعه است.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام «اسماعیل تدینی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گزارشی از عملکرد یک‌ساله این اداره‌کل ارائه کرد و از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های فرهنگی، عمرانی و اجتماعی سخن گفت.

گفتنی است، در پایان این همایش، از ۵۷ نفر از واقفان، هیئت امنا، فعالان فرهنگی و خادمان بقاع متبرکه استان، تجلیل به عمل آمد.

