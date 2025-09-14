برنامه شهرداری برای «روز قم»؛ کنگره شعر قم و معرفی قم به عنوان پایتخت ادبیات آیینی کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، نشست خبری برنامههای «روز قم» به مناسبت سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت معصومه(س) در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد. در این نشست، عباس ذاکری رئوف، سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی، اجتماعی شهرداری قم، به ارائه جزئیات برنامههای سازمان متبوع خود پرداخت.
همکاری با حرم مطهر و برنامههای فرهنگی فاخر: ذاکری رئوف در آغاز سخنانش، از همکاری گسترده با حرم مطهر و مراکز فرهنگی در ایام سالروز ورود تا شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) که به «ایام معصومیه» شهرت یافته، خبر داد. وی به برنامه ویژه کتابت «روز قم» اشاره کرد که با هماهنگی حرم مطهر، هنرمندان خوشنویس مطرح شهر قم در این مکان مقدس با محوریت قم و حضرت فاطمه معصومه (س) به کتابت آثار فاخری خواهند پرداخت. این آثار پس از تولید، خریداری و قاب شده و در مناسبتهای مختلف از جمله «روز قم» و برای مهمانان ویژه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین، اجرای سرود و تئاتر خیابانی در مناطق مختلف شهر و برگزاری برنامههای فرهنگی بازدید از موزهها مانند موزه شهدا در قالب روایت گردشگری از دیگر فعالیتهای فرهنگی اعلام شده است .
برگزاری کنگره ملی شعر قم و معرفی «قم پایتخت ادبیات آیینی کشور»: سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی، اجتماعی شهرداری قم از برگزاری کنگره ملی شعر «روز قم» به صورت ملی خبر داد و اعلام کرد که پوستر و فراخوان این کنگره به زودی رونمایی میشود. وی با ابراز تأسف از کمبود اشعار اختصاصی درباره قم، موضوعاتی را برای سرایش شاعران پیشنهاد داد؛ از جمله: «قم حرم اهلبیت»، «قم شهر انتظار»، «قم شهر علم و اجتهاد»، «قم تمدن ۷۰۰۰ ساله»، «قم شهر کرامت و مهربانی»، «قم شهر قیام و اقامه»، «قم شهر شهادت و سرفرازی»، «قم شهر امامزادگان»، «قم شهر ملی انگشتر» و «قم شهر آوایش فارسی میانه» (لهجه قدیمی قمیها) [۲]. ذاکری رئوف تأکید کرد که قصد دارند «قم را به عنوان پایتخت ادبیات آیینی کشور» معرفی کنند و این موضوع به شورای فرهنگ عمومی استان نیز پیشنهاد خواهد شد. وی به ظرفیتهای بالای قم در این زمینه، از جمله حضور شاعران برجستهای چون استاد مجاهدی و آقای برغی، اشاره کرد و از تلاش برای شناسایی و احیای شاعران قدیمی قمی خبر داد. همچنین، برگزاری محفل شعر «قنبر» با همکاری حوزه هنری در شهرداری قم در دستور کار قرار دارد.
برنامههای ورزشی متنوع برای ایجاد نشاط اجتماعی: در حوزه ورزش، برنامههای متعددی برای ایام «روز قم» پیشبینی شده است:
- «تفریح ورزشی محله بانشاط» در محلات مختلف به منظور ارتقاء سلامت جسمی و ایجاد فضایی شاد برای خانوادهها.
- همکاری در برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی روبیک، مسابقات گل کوچیک و رقابتهای فوتبال محلمحور.
- برنامه ویژه «زنگ مردی و جهانمردی و پهلوانی» برای ترویج اخلاق پهلوانی در میان کودکان و نوجوانان.
- مسابقات انتخابی تیم ملی شطرنج نوجوانان و جوانان.
- مسابقات حرکات نمایشی رزمی و چالش رکوردگیری حرکات نمایشی پدر و پسر.
- جشنواره «تفریح ورزشی فرشتگان زمینی» ویژه کودکان با بازیها و فعالیتهای متنوع .
- مسابقه تیراندازی خانوادگی و مسابقات بسکتبال ۳ نفره خیابانی در محلات . وی بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی در محلات از طریق مسابقات ورزشی و جشنهای محلهای تأکید کرد.
پاسخ به ابهامات و مطالبات خبرنگاران: در بخش پرسش و پاسخ، عباس ذاکری رئوف به دغدغههای مطرح شده توسط اصحاب رسانه پاسخ داد:
-
معرفی بیتالنور و محوریت حرم مطهر: وی در پاسخ به عدم معرفی کافی بیتالنور، اظهار داشت که سازمان به دنبال معرفی آن است و حتی قصد برگزاری نشست خبری در این مکان را داشته، اما به دلیل محدودیت ظرفیت میسر نشده است . ذاکری رئوف تأکید کرد که حرم مطهر، محور اصلی برنامههای «روز قم» است و اولین جلسات برنامهریزی با آستان مقدس حضرت معصومه (س) برگزار شده است. وی به پشتیبانی شهرداری از کاروان خدام و کاروان «سارضا» که از بیتالنور به سمت حرم حرکت میکنند، اشاره کرد .
-
معرفی بینالمللی ظرفیتهای قم و «دبیرخانه دائمی روز قم»: سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی، اجتماعی شهرداری قم، ثبت «روز قم» در تقویم رسمی کشور را رویدادی جدید (اولین سال) دانست که حدود ۵-۶ سال پیش مصوب شده است. وی از «نبود دبیرخانه دائمی روز قم» گلایه کرد و از رسانهها خواست تا تشکیل این دبیرخانه در سطح استانداری و با مشارکت همه دستگاههای استانی (استاندار، فرماندار، شهردار، مدیر حوزه علمیه) را مطالبه کنند. ذاکری رئوف این دبیرخانه را برای معرفی شایسته ظرفیتهای قم به عنوان «جهانشهر تمدنی اهلبیت (ع)»، «پایتخت جهان تشیع»، «مرکز انقلاب» و «شهر قیام و اقامه» در سطح بینالمللی ضروری دانست. او پیشنهاد برگزاری «همایش بینالمللی قم شهر قیام و اقامه» را مطرح کرد، اما عدم همکاری دستگاههای استانی را مانع تحقق آن در سال جاری دانست .
-
فرهنگسازی و عبور از تعصبات قومی-قبیلهای: وی در پاسخ به سؤال مربوط به برجستهسازی فرهنگ عبور از تعصبات قومی-قبیلهای در قم، تأکید کرد که در سازمان فرهنگی و مدیریت جدید شهری، اینگونه مسائل وجود ندارد و جشنهای محلهای در نقاط مختلف شهر برای تمامی اقشار و مناطق برگزار میشود.
-
شفافیت بودجه و عدالت در رسیدگی به مناطق: ذاکری رئوف تصریح کرد که بودجه سازمان فرهنگی، ورزشی، اجتماعی شهرداری قم کاملاً شفاف است. وی به وجود «کمیته حمایت از مساجد و مراکز فرهنگی» اشاره کرد که بر اساس دستورالعملی مشخص و با نظارت شورای شهر، به درخواستهای مساجد و مراکز فرهنگی پاسخ میدهد. این کمیته با شناسایی، پر کردن کاربرگ و تصویب در جلسات متشکل از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، کمکها را بر اساس سقف مبالغ و امتیازات مرکز درخواستکننده تخصیص میدهد و این کمکها تنها یک بار در سال به هر مرکز انجام میشود. این سازوکار برای جلوگیری از هرگونه عدم عدالت و رابطه و رانتخواری طراحی شده است .
-
وی بار دیگر بر لزوم احیای شاعران قمی و معرفی «قم پایتخت ادبیات آیینی کشور» تأکید کرد و از رسانهها خواست تا این مطالبه را پیگیری کنند.
