به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعیِ شورای تخصصی حوزویِ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با موضوع نقش حوزه‌های علمیه در سیاست‌های حکمرانی محله‌محور،در قم برگزار شد.

در این نشست مجریان و کارشناسان اجرایی طرح محله‌محور قم با اشاره به مشارکت ۱۷۰ محله‌ی قم در اجرای این طرح، اعلام کردند که تمامی مسائل فرهنگی و اجتماعی این محلات احصا شده و با هدف رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات کارشناسی و میدانی صورت گرفته است.

در ادامه جلسه، محورهایی نظیر تبیین جایگاه حوزه و نهادهای دینی در طرح محله‌محور، بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی محلات، پرداختن به مسائل نو پدید جوانان، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضرورت تقویت نگاه فرهنگی و مردمی به طرح، ارتقای جایگاه بسیج، و لزوم پشتیبانی دستگاه‌ها، از اجرای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضا همچنین بر نقش روحانیان به‌عنوان امام جماعت و مسئول طرح در هر محله، همکاری طلاب به‌عنوان ارکان اصلی طرح، ترسیم محله‌ی مطلوب و تراز اسلامی، ارائه خدمات فرهنگی و دینی در سطح محله، توجه به حقوق فرهنگی جامعه در چارچوب شبکه‌ی محله‌محوری، تبدیل مسجد به قرارگاه تربیتی، توجه به مزیت‌های نسبی هر محله، اتکا به نیروی انسانی توانمند و رعایت اقتضائات مالی، به‌عنوان ابعاد پیوند این طرح با حوزه‌های علمیه تأکید کردند.

با توجه به نتایج موفق تجربه‌ی قم در اجرای طرح محله محوری، مقرر شد از دستاوردهای آن در تدوین بسته سیاستی حکمرانی محله‌محور بهره‌گیری شود تا با استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مشارکت مردمی، الگویی بومی، فرهنگی و اجتماعی برای توسعه‌ی محله‌محوری در سراسر کشور فراهم گردد.

در پایان نشست نیز مقرر شد کارگروهی تخصصی، راهکارها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ارتباط میان حوزه‌های علمیه و سیاست‌های حکمرانی محله‌محور را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرده و گزارش نهایی خود را به کمیسیون ارائه دهد.

