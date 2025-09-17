هشدار نماینده پارلمان عراق درباره تعلل ترکیه در دو پرونده حاکمیتی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الخزاعی نماینده پارلمان عراق هشدار داد که ادامه حضور نظامی ترکیه در خاک عراق و امتناع آنکارا از تأمین سهمیههای آبیِ توافقشده، موجب نگرانیهای جدی در حوزههای امنیتی و غذایی شده است.
وی در گفتوگو با «المعلومة» اظهار داشت: با وجود گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان عراق و ترکیه و باز شدن درهای سرمایهگذاری برای شرکتهای ترک، اما ترکیه همچنان در دو پرونده مهم حاکمیتی مربوط به عراق تعلل میورزد.
الخزاعی تأکید کرد که ترکیه در موضوع حضور نیروهای نظامی در خاک عراق و همچنین در پرونده سهمیههای آب، از اجرای توافقات دوجانبه و تفاهمات رسمی سطح بالا سر باز زده است.
او افزود: این رفتار موجب شکلگیری نگرانیهای امنیتی واقعی شده، نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در زمینه امنیت غذایی که به کمبود منابع آبی مرتبط است.
این نماینده پارلمان از دولت عراق خواست تا موضعی روشن و قاطع در برابر ترکیه اتخاذ کند و برای حل این دو پرونده، به اصول و معاهدات بینالمللی تکیه کرده و در صورت لزوم از ابزارهای فشار اقتصادی بهره گیرد.
