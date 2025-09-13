سفر غیر منتظره نماینده ترامپ به افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان در رأس هیأتی وارد کابل شد و با امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان دیدار و گفتوگو کرد.
در این سفرِ از قبل تعیین نشده زلمی خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان برای بار دوم در یک سال اخیر، آدم بولر را همراهی میکند.
وزارت خارجه طالبان امروز (شنبه ۲۲ شهریور) با بیان این خبر گفت در این دیدار گفتوگوهای همهجانبهای درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و آمریکا، مسایل مربوط به شهروندان بازداشتشده، فرصتهای سرمایهگذاری و سایر زمینههای همکاری صورت گرفته است.
بولر با مفید دانستن سفر قبلی خود به کابل، بر ادامه این دیدارها برای رسیدن به نتایج مطلوب تأکید کرد.
وی همچنین تصریح کرد که آمریکا به آزادی کشورها احترام میگذارد و قصد ندارد چیزی را بر افغانها تحمیل کند!
امیرخان متقی نیز با اشاره به مذاکرات قبلی آمریکا و طالبان در دوحه، گفت که اکنون زمینه برای بازگشت روابط به حالت عادی فراهم شده و مسأله پیچیدهای در روابط دو کشور وجود ندارد که غیر قابل حل باشد.
