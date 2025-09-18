خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا:

چه دعایی در قنوت نماز بخوانیم بهتر است؟

پاسخ :



دعاهای قرآنی قنوت نماز



در رساله های عملیه آمده است که در قنوت بهتر است این دعا خوانده شود:

«لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین.»



برخی دعاهای قرآنی برای قنوت نماز عبارت است از:



۱- «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الآْخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ» (۱).



۲- «رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِین» (۲).



۳- «رَبَّنا لا تُوءاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِینَ» (۳).



۴- «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّابُ» (۴).



۵- «رَبَّنا إِنَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النّارِ» (۵).



۶- «رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ» (۶).



۷- «رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصلاة وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاء» (۷).



۸- «رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ».(۸)



۹- «رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَ هَیِّیْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً» (۹).



۱۰- «رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً» (۱۰).



۱۱- «رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی» (۱۱).



۱۲- «رَبِّ زِدْنِی عِلْماً» (۱۲).



۱۳- «رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ» (۱۳).



۱۴- «رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ» (۱۴).



۱۵- «رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ» (۱۵).



۱۶- «رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمِینَ» (۱۶).



۱۷- «رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُوءْمِناً وَ لِلْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِناتِ» (۱۷).



۱۸- «رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمِینَ» (۱۸).



۱۹- «رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیّاتِنا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً» (۱۹).



۲۰- «رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها کانَ غَراماً» (۲۰).



۲۱- «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِاِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالإِْیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَوءُفٌ رَحِیمٌ» (۲۱).

پی‌نوشت‌ها:

۱. سوره بقره، آیه ۲۰۱.

۲. همان، آیه ۲۵۰.

۳. همان، آیه ۲۸۶.

۴. سوره آل عمران، آیه ۹.

۵. همان، آیه ۱۶.

۶. همان، آیه ۳۸.

۷. سوره ابراهیم، آیه ۴۰.

۸. سوره ابراهیم، آیه ۴۱.

۹. سوره کهف، آیه ۱۰.

۱۰. سوره اسراء، آیه ۸۰.

۱۱. سوره طه، آیه ۲۵.

۱۲. همان، آیه ۱۱۴.

۱۳. سوره انبیاء، آیه ۸۲.

۱۴. سوره مومنون، آیه ۲۹.

۱۵. همان، آیه ۹۸.

۱۶. همان، آیه ۱۱۸.

۱۷. سوره نوح، آیه ۲۸.

۱۸. سوره مومنون، آیه ۱۰۹.

۱۹. سوره فرقان، آیه ۷۴.

۲۰. همان، آیه ۹۵.

۲۱. سوره حشر، آیه ۱۰.