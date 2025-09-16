ابتکار قرآنی گروهی از مسلمانان بلاروس برای الهام از آیات وحی در زندگی روزمره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از زنان مسلمان فعال در بلاروس پروژه‌ای جالب با عنوان «در مسیر اخلاق نیک» را آغاز کرده‌اند؛ طرحی که هر هفته آیاتی تازه از قرآن را برای تدبر و به‌کارگیری در زندگی روزمره در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

این ابتکار به‌تازگی با انتشار دفترچه‌ای زیبا و هم‌نام با پروژه، گامی تازه در مسیر ترویج اخلاق و معنویت برداشته است.

«النا ایواشچنکو» مبلغ و فعال در حوزه‌های تبلیغ و آموزش در میان زنان مسلمان بلاروس در خصوص این ابتکار در صفحۀ فیس‌بوک خود نوشت: این ایده چند ماه پیش آغاز شد و هدف آن پیوند دادن مسلمانان با کتاب خدا از طریق یادآوری‌های مداوم است.

او با بیان اینکه این پروژه آمده است تا آیات قرانی بخشی از زندگی روزانۀ مسلمانان شود، تأکید کرد: هدف از انتشار دفترچه این است یادآوری کند که می‌تواند تمام روز شما را تغییر دهد... آن را باز کنید، لبخند بزنید و با آن انس و الهام بگیرید.

این دفترچه همچنین متن قرآن را به زبان عربی در کنار ترجمۀ روسی جای داده تا فضای بیشتری برای تدبر و تأمل آیات وحی فراهم شود. افزون بر این، پس‌زمینه‌های گل‌دارِ زیبا با درخششی ملایم و جلدهای مقاوم، آن را برای استفادهٔ شخصی یا هدیه به گروه‌های سنی مختلف مناسب ساخته است.

مجریان این طرح اعلام کردند قیمت این دفترچه ۴۰ روبل بلاروس تعیین شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸