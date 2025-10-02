به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با تلاش مراکز وابسته دانشگاه الأزهر مصر، اپلیکیشن «خواننده الکترونیکی قرآن» برای آموزش قرآن کریم راه‌اندازی شد. این پروژه با حمایت شیخ احمد الطیب، رئیس الأزهر، و نظارت محمد عبدالرحمن الضوینی، معاون الأزهر، توسعه یافته و هدف آن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای خدمت به قرآن و تسهیل آموزش آن اعلام شده است.

براساس گزارش تارنمای نیوزروم، گروهی از کارشناسان برنامه‌نویسی از مؤسسات وابسته به الأزهر این اپلیکیشن را طراحی کرده‌اند تا دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان بتوانند قرائت صحیح قرآن را به‌صورت دقیق و آسان تمرین کنند.

اداره کل امور قرآن الأزهر نیز پیش از انتشار، بررسی فنی اپلیکیشن را انجام داده و صحت محتوا، دقت قرائت و تطابق با قواعد تجوید را تأیید کرده است.

الأزهر تأکید کرده که این پروژه در راستای تعهد این نهاد به استفاده از فناوری‌های مدرن در آموزش دینی و تقویت ارزش‌های اسلامی اجرا شده است.

