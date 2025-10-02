  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

دانشگاه الازهر مصر اپلیکیشن قرآنی راه‌اندازی کرد

۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۵
کد خبر: 1734007
دانشگاه الازهر مصر اپلیکیشن قرآنی راه‌اندازی کرد

دانشگاه الازهر مصر که به‌عنوان یکی از بزرگترین نهادهای دینی در جهان اسلام شناخته می‌شود، یک اپلیکیشن قرآنی راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  با تلاش مراکز وابسته دانشگاه الأزهر مصر، اپلیکیشن «خواننده الکترونیکی قرآن» برای آموزش قرآن کریم راه‌اندازی شد. این پروژه با حمایت شیخ احمد الطیب، رئیس الأزهر، و نظارت محمد عبدالرحمن الضوینی، معاون الأزهر، توسعه یافته و هدف آن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای خدمت به قرآن و تسهیل آموزش آن اعلام شده است.

براساس گزارش تارنمای نیوزروم، گروهی از کارشناسان برنامه‌نویسی از مؤسسات وابسته به الأزهر این اپلیکیشن را طراحی کرده‌اند تا دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان بتوانند قرائت صحیح قرآن را به‌صورت دقیق و آسان تمرین کنند.

اداره کل امور قرآن الأزهر نیز پیش از انتشار، بررسی فنی اپلیکیشن را انجام داده و صحت محتوا، دقت قرائت و تطابق با قواعد تجوید را تأیید کرده است.

الأزهر تأکید کرده که این پروژه در راستای تعهد این نهاد به استفاده از فناوری‌های مدرن در آموزش دینی و تقویت ارزش‌های اسلامی اجرا شده است.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha