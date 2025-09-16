  1. صفحه اصلی
برگزاری دوره آموزشی برای بانوان مبلغه از سوی نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عراق + تصاویر

۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۴
نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عراق، دوره آموزشی حضرت آمنه بن وهب(س) را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق در راستای ارتقای علمی و مهارتی بانوان مبلغه اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عنوان حضرت آمنه بن وهب(س) برای این بانوان کرد. 

این دوره از روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۶ روز با موضوع «راهکارهای تبلیغ موثر در شرایط کنونی» در ساختمان دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر نجف اشرف در حال برگزاری است.

بانوان مبلغه از استان های مختلف عراق در دوره آموزشی، شرکت کردند. 

