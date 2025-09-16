نمایشگاه «بسیجی»؛ هنر به مثابه آیینه حقیقت انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ آیین گشایش نمایشگاه «بسیجی» شامل آثار نقاشی و تجسمی سیدمحمدرضا میری، سهشنبهشب با حضور جمعی از هنرمندان، علاقهمندان و فعالان فرهنگی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
سیدمحمدرضا میری، هنرمند انقلابی در سخنانی به فلسفه برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: بهانه این گردهمایی بسیج است و فرهنگی غنی و اصیل که امام خمینی(ره) از عمق فرهنگ اسلامی و ایرانی استخراج کرد. به تعبیر رهبر انقلاب، روحیهای که همواره در دل مردم ایران و جوانانش زنده بوده، نترس بودن، در دل مشکلات رفتن و پیروز بیرون آمدن است. این روحیه توسط حکام وابسته و اجانب سرکوب میشد اما امام خمینی(ره) آن را دوباره زنده و کشف کردند.
میری افزود: در دهههای گذشته بهویژه در دهه ۵۰ و ۶۰، جذابترین ویژگی برای ما روحیه بااخلاص و باصفا بود؛ به دور از هرگونه ظاهرسازی و همراه با روحیه بسیجی. بزرگترهای ما جنگ را درک کردند و ما کودکان آن دوران، با چهرههای ساده و صمیمی رزمندگان، لباسهای ساده و چفیههایشان بزرگ شدیم و آنان قهرمانان زندگی ما شدند.
وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی بسیج با دوران دفاع مقدس ادامه داد: تشکیل شجره طیبه بسیج توسط امام خمینی(ره) آغازش با دفاع مقدس بود و از همانجا عناصر و نمادهای آن درهم تنید. بسیجی وظیفه دارد در همه عرصهها مبارزه کند. قهرمانان زندگی ما از ما دور نبودند؛ برادر من و همرزمانش که همبازی من بودند. ما با قهرمانان زندگی خود زیستیم و تجربه کردیم.
این هنرمند انقلابی همچنین گفت: یک کودک در خلق نقاشی، زندگی خود را بازتجربه میکند و لحظات دوستداشتنیاش را زنده میسازد. ما از ابتدا قلم زدیم در این وادی و هنوز هم کودکانی در این مسیر هستیم. هرچقدر تلاش کنیم تا حضور بسیج را در عرصههای مختلف روایت کنیم، باز هم عقب هستیم. خداوند کمک کند ذرهای دین خود را ادا کنیم.
در ادامه این مراسم، محمدعلی رجبی دوانی، نقاش و هنرمند پیشکسوت، این رویداد را نمایشگاه هنر و یاد انقلاب اسلامی توصیف کرد.
رجبی دوانی با اشاره به روزهای آغازین حوزه هنری گفت: هیچکس فکر نمیکرد این کارهایی که بدون یک مقصد سیستماتیک اجرا میشود، تبدیل به یک مکتب شود؛ مکتبی که متأسفانه شاید آنطور که باید به آن پرداخته نشده است.
وی هنرهای انقلابی را دارای ویژگی مهمی دانست و افزود: این هنرها مستقیماً از دل هنرمند برمیآید. هنرمند انقلابی اهل فتوت است. فتوت معنای هنر انقلاب اسلامی و همه فعالیتهای انقلابی است. اهل فتوت از فنا آغاز میکنند. هنرمند اهل تولی است و هنر راهی است که ما به مکاشفه بیفتیم.
این هنرمند پیشکسوت با بیان اینکه سیاست روزمره در کار هنرمند انقلابی جایی ندارد، تأکید کرد: اولین شرط در کار هنری صدق است. صدق کار کسانی است که در گفتار و کردار معصوم هستند. هنر انقلاب اسلامی چنین بود و تا زمانی که انقلاب زنده است، هنر انقلاب هم زنده خواهد بود. هنر، بیان مکنونات قلبی هنرمند است و هنرمند تجلیبخش لطیف انقلاب است که با زبان لطف سخن میگوید.
رجبی دوانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط منطقهای تصریح کرد: چرا باید با دشمنی که برای نابودی ما اقدام کرده و دیدیم در جنگ ۱۲ روزه چه کرد، مذاکره کنیم؟ این را هنرمند انقلاب نمیپذیرد. هنرمند انقلاب اگر جایی ساکت میشود، میخواهد ببیند والیان چه میگویند. او جایی سخن میگوید که باید بگوید و هیچ ملاحظهای در کار ندارد.
وی با یادآوری مفهوم ایثار بسیجیان گفت: بسیجی انسانی است که از خود گذشته است. حسین فهمیده در دفاع مقدس آن کار بزرگ را کرد و امام خمینی(ره) آن نوجوان ۱۳ ساله را رهبر ما عنوان کردند.
این هنرمند با بیان اینکه همه چیز رنگ میبازد جز قلب صاف و پاکی که مانند آیینه حقیقت را نشان میدهد، اظهار کرد: آقای میری با آثار خود آمده تا آیینه شود و ما ببینیم. ما نباید درباره آثار هنری سخن بگوییم، بلکه باید خاموش باشیم تا آثار هنری با ما سخن بگویند. بالاترین کاری که برای صاحب اثر میتوانیم بکنیم، دعا است.
رجبی روانی در پایان ابراز امیدواری کرد: هنرمندان انقلاب اسلامی و بزرگانی که در این عرصه خدمت میکنند، راه را با قوت ادامه دهند.
لازم به ذکر است نمایشگاه «بسیجی» در دو بخش آثار نقاشی و تجسمی ۲۱ تابلوی نقاشی از این هنرمند گرامی به نمایش گذاشته شده است. مجموعه حاضر تلاش دارد تصویری تازه از مفهوم «بسیجی» ارائه کند؛ مفهومی فراتر از کلیشههای متداول که تنها به یک چهره نظامی یا لباس خاکی خلاصه نمیشود. در آثار میری، بسیجی میتواند میرزا کوچکخان جنگلی، رئیسعلی دلواری، کلنل پسیان، نواب صفوی یا حتی دانشجویی در آمریکا باشد که پرچم مبارزه با ظلم را بالا میبرد.
