به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اقامه نماز میت بر پیکر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمود موسوی» فردا دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ راس ساعت ۸:۳۰ در صحن امام هادی(ع) در حرم حضرت معصومه(س)، برگزار می شود.

همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این عالم برجسته فردا دوشنبه راس ساعت ۹:۳۰ در گلزار شهدای شهر قم، قطعه ۶، ردیف ۱۷ برگزار خواهد شد. همچنین مراسم وداع ساعت ۱۰ الی ۱۲ در حسینیه گلزار شهدا، برگزار می گردد.

مراسم ختم و شب سوم درگذشت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین موسوی در روز پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد المهدی(عج) واقع در خیابان بلوار امین نبش کوچه ۱۵ برگزار می شود.

شایان ذکر است عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید محود موسوی دیروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ پس از صرف عمر خویش در مسیر تبلیغ دین مبین اسلام و ترویج مکتب تشیع به ویژه در عرصه های بین المللی و پس از تحمل بیماری ریوی، دعوت را لبیک گفت و به جوار رحمت الهی شتافت.

