به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی، رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، با بیان اینکه «خدمترسانی به طلاب، سرمایهگذاری بنیادین برای آینده حوزه و جامعه اسلامی است»، اظهار داشت: مرکز خدمات با تعریف خدمت حمایتی در حوزههای سلامت، معیشت، مسکن و فرهنگی، در جایگاه حمایتگری و تسهیلگری عمل میکند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن افزود: در طرح نهضت ملی مسکن، از میان طلاب ثبتنامکننده، تعداد وارد پروژههای عملیاتی شدهاند و تعداد دیگری نیز در مراحل نهایی تصویب و واگذاری قرار دارند.
حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی تصریح کرد: اگرچه خدمات متنوعی در حوزههای مختلف برای طلاب تعریف شده است، اما فاصله میان برنامهریزی و اجرا همچنان وجود دارد و تحقق کامل این خدمات نیازمند تأمین اعتبارات پایدار و حمایت جدی است.
وی در پایان گفت: خدمترسانی به طلاب یک سرمایهگذاری بنیادین برای جامعه اسلامی است و اگر بخواهیم حوزههای علمیه در ایفای رسالتهای فرهنگی و اجتماعی خود موفق باشند، باید دغدغههای معیشتی و خدماتی آنان کاهش یابد. تحقق این امر با نگاه جهادی و همافزایی همه دستگاهها امکانپذیر است.
لزوم همافزایی نهادها برای پشتیبانی از طلاب
بهنامجو، استاندار قم نیز در این دیدار با تأکید بر جایگاه قم به عنوان پایگاه اصلی حوزههای علمیه گفت: همه دستگاهها و نهادهای استانی باید در خدمترسانی به طلاب و خانوادههای آنان مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: این همکاری باید به گونهای باشد که هم مسائل مالکیتی و حقوقی به طور کامل حل شود و هم مسیر اجرای پروژههای خدماتی هموار گردد.
هر دو مسئول در پایان دیدار، بر لزوم همکاری همهجانبه نهادها و دستگاههای اجرایی برای کاهش دغدغههای معیشتی طلاب و تقویت حوزههای علمیه در ایفای رسالتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.
