به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از نمایندگان حزبالله با بیان اینکه شهید سیدحسن نصرالله زندگی خود را در راه دفاع از لبنان و فلسطین و کرامت کل امّت اسلامی فدا کرد و بهنمایندگی از آنها در خط مقدم با دشمن جنگید، گفت: نام ایشان همواره بهعنوان نمادی ابدی باقی خواهد ماند.
ینال صلح گفت: شهید سیدحسن نصرالله فقط یک رهبر سیاسی یا نظامی نبود او الگویی از صداقت، اخلاص و فداکاری و رهبری بینظیر در تاریخ امت اسلامی بود. آنچه تأسف ما را درباره رفتار برخی بیشتر میکند، این است که کسانی که امروز تیر تردید پرتاب میکنند، همانهایی هستند که دیروز برای تسلیت گفتن آمده بودند و بهحق، شهید نصرالله را شخصیتی بینظیر توصیف میکردند.
وی افزود: اگر شهید سیدحسن نصرالله در روز شهادتش بینظیر بود، آیا شایسته نیست که امروز با وفاداری و احترام از او یاد شود؟ یا اینکه مواضع برخی طرفها با بادهای سیاسی و منافع تنگنظرانه تغییر میکند؟
ینال صلح تاکید کرد: ما در لبنان که با خون شهدا از آن محافظت میشود، تأکید میکنیم که سخنان تردیدآمیز هرگز حق و حقیقت را تغییر نمیدهد. شهید سید حسن نصرالله بهعنوان یک قهرمان در راه دفاع از فلسطین، لبنان و کرامت کل امّت اسلامی به شهادت رسید و نام او بهعنوان یک نماد ابدی باقی خواهد ماند و هیچکس نمیتواند این نماد را متزلزل کند.
نظر شما