به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزبالله در پارلمان لبنان در گفتوگوی اختصاصی با شبکه المیادین، از تأثیر شهادت سید حسن نصرالله بر حزبالله، و نگاه او به لبنان و منطقه سخن گفت.
رعد با بیان اینکه، لحظه شهادت سید حسن نصرالله «شوکآور و غیرقابل توصیف» بود، گفت: برای ساعتها سرنوشت نصرالله نامشخص بود تا اینکه خبر تلخ شهادت او تأیید شد.
وی با یادآوری یکی از آخرین سخنرانیهای نصرالله که در آن گفته بود «تا دیدار بعد»، این جمله را وداعی آگاهانه با امت دانست و تأکید کرد که نصرالله از رویارویی سخت با دشمنی «وحشی و متجاوز» آگاه بود.
رعد تصریح کرد که رژیم اسرائیل قصد داشت با شهادت نصرالله، پایان حزبالله و مقاومت اسلامی در لبنان را رقم بزند، اما حزبالله از همان آغاز عملیات «طوفان الاقصی» میدانست که درگیری سختی در پیش است و حمایت از مردم غزه را «یک انتخاب انسانی، اخلاقی و ملی» دانست.
او ادامه داد: پشتیبانی از غزه یکی از درستترین تصمیمات حزب بود، چرا که این حمایت نماد پیروزی، آزادی، انسانیت و مسئله فلسطین است، هرچند به بهای سنگین تمام شود.
رعد همچنین تأکید کرد که تنها افراد «سهلانگار و تنبل» باید بابت کوتاهی در قبال غزه سرزنش شوند، و جنایات اسرائیل را فراتر از هر آنچه در تاریخ شناخته شده، دانست.
او در خصوص نبرد «اولی البأس» گفت: اسرائیل با ارتکاب جنایتها و هدف قرار دادن فرماندهان، تصور میکرد حزبالله پایان یافته است، اما «استواری مواضع و بسیج مردمی و نظامی»، آنها را غافلگیر کرد.
وی از حضور گسترده جوانان در جبهههای نبرد به عنوان «وفاداری به عهد با سید نصرالله» یاد کرد.
رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت، همچنین از انسجام داخلی حزبالله سخن گفت و اظهار داشت که با وجود ضربه سخت، حزب «به سرعت احیا شد» و در عرض چند روز دبیرکل جدیدی انتخاب کرد؛ اقدامی که «حتی دولتها و ارتشها قادر به انجام آن نیستند».
در بخش دیگری از گفتوگو، رعد به ائتلافهای داخلی حزبالله پرداخت و آنها را مبتنی بر «منافع ملی، صداقت و شفافیت» دانست. او اتحاد با جنبش امل را «ائتلافی راهبردی، فراتر از سایر ائتلافها» توصیف کرد.
وی حضور حزبالله را «قدرتمند و غیرقابل حذف» دانست و تأکید کرد که تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تضعیف حزب «بیثمر» خواهد بود، چرا که حزبالله همان «اراده و عزمی» را دارد که شهید نصرالله از آن برخوردار بود.
رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت، درباره مسائل منطقهای گفت: «تحولی با عربستان رخ نداده» و حزبالله خواهان تعامل برابر کشورها با مردم لبنان است. درباره سوریه نیز موضع حزب را منوط به «انتخابهای سوریه و جایگاه این کشور در قبال فلسطین و مقابله با اسرائیل» دانست.
رعد در پایان تأکید کرد که حزبالله «در خدمت آرمانهای مردمی است»؛ مردمی که سید حسن نصرالله آنان را «نیکوترین، کریمترین و شریفترین انسانها» خوانده بود.
او گفت: جان خود را فدای حفظ منافع این مردم و دفاع از حقوقشان میکنیم. همانگونه که مردم سید را دوست داشتند، هر کس در مسیر او گام بردارد، محبوب خواهد شد.
