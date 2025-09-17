به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای، انتساب بیانیه‌ای در خصوص تحریم انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق به ایشان را قویاً تکذیب کرد.

در بیانیه دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی آمده است: متنی که به‌عنوان استفتاء و موضع‌گیری نسبت به انتخابات منتشر شده، جعلی بوده و هیچ ارتباطی با دفتر مرجعیت ندارد.

دفتر ایشان تأکید کرد که تاکنون هیچ بیانیه‌ای در این زمینه صادر نشده و مطالب منتشر شده در فضای مجازی یا برخی رسانه‌ها فاقد اعتبار است.

..............................

