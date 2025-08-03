به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «سید علی سیستانی» از مراجع تقلید شیعه، بار دیگر مخالفت خود را با نصب تصاویرشان در مسیر پیاده روی زیارت امام حسین (علیه السلام) اعلام کردند.

متن بیانیه دفتر معظم‌له به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مشاهده شده است که برخی از جناح های سیاسی و خدماتی، تصاویر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام ظله) را بر روی تابلوها و پوسترهای خود در اماکن عمومی و به ویژه در مسیرهای پیاده‌روی زائران اربعین امام حسین (علیه السلام) نصب می‌کنند. ضمن تأکید مجدد بر رد این رفتار، از عموم درخواست می‌کنیم از انجام چنین اقداماتی پرهیز نمایند و از نهادهای ذی‌ربط می‌خواهیم که در این زمینه اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

(۸ صفر ۱۴۴۷ هـ) مطابق با (۲۰۲۵-۸-۳)

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام ظله) – نجف اشرف

پایان پیام/ 167