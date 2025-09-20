خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: امیر المومنین: «چیزی از امور دنیا، شما را از خواندن نماز در اول وقت باز ندارد»(۱)



نه فقط یک توصیه عبادی، بلکه یک منش زندگی است—دعوتی به اولویت دادن به ارتباط با خداوند، حتی در میان شلوغی‌های روزمره. بیایید با هم به عمق این مفهوم شیرجه بزنیم:





نماز اول وقت: کلید آرامش، برکت و حضور الهی

معنای نماز اول وقت



نماز اول وقت یعنی خواندن نماز در نخستین لحظات وقت شرعی آن. این عمل، نشانه‌ای از بندگی آگاهانه، عشق به خداوند، و نظم در زندگی است. امام علی (ع) در نهج‌البلاغه و روایات متعدد، نماز را ستون دین و معیار ارزش‌گذاری انسان‌ها دانسته‌اند. وقتی نماز در اول وقت خوانده می‌شود، انسان نشان می‌دهد که خداوند را بر هر چیز دیگر مقدم می‌داند.





فواید نماز اول وقت



۱. آرامش در لحظه مرگ

پیامبر اکرم(ص):

«هر کس به وقت نماز اهمیت دهد، من راحتی هنگام مرگ و نجات از آتش را برایش ضمانت می‌کنم».(۲)



۲. محافظت الهی

نماز اول وقت مانند سپری در برابر بلاهاست. در روایتی آمده:

هنگامی که انسان به نماز ایستاد، رحمت خدا از آسمان بر او نازل می شود و ملائکه اطرافش را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید: اگر این نمازگزار ارزش نماز را می دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد.(۳)



۳. نظم و تمرکز در زندگی

نماز اول وقت، انسان را به برنامه‌ریزی، نظم، و تمرکز دعوت می‌کند. این عمل، مانند تنظیم ساعت درونی است که بر تمام فعالیت‌های روزانه تأثیر مثبت می‌گذارد.



داستانی تأثیرگذار: «نماز در دل آتش»

در یکی از روستاهای کرمان، مردی به نام حاج‌رضا زندگی می‌کرد. کشاورزی ساده، اما اهل دل. هر روز، بی‌درنگ با شنیدن اذان، کار را رها می‌کرد و به نماز اول وقت می‌پرداخت. حتی اگر وسط آبیاری بود یا در بازار معامله‌ای مهم داشت.

روزی آتش‌سوزی بزرگی در مزرعه همسایه رخ داد. همه در حال فرار بودند، اما حاج‌رضا با آرامش به مسجد کوچک روستا رفت. نماز ظهر را در اول وقت خواند، سپس با دلو آب به سمت آتش رفت. مردم تعجب کردند: «چرا وقت را تلف کردی؟ مزرعه‌ات هم در خطر است!»

او فقط گفت: «اول باید دل را آرام کرد، بعد دست را به کار زد.»



باورکردنی نبود: باد تغییر جهت داد، آتش به مزرعه حاج‌رضا نرسید. بعدها، پیرمردی از اهالی گفت: «این مرد، دلش را با نماز اول وقت بیمه کرده. خدا مزرعه‌اش را هم بیمه کرد.»



نتیجه‌گیری: نماز اول وقت، تمرین عشق و اولویت



در جهانی پر از مشغله، نماز اول وقت مثل فانوسی است در تاریکی. نه فقط عبادت، بلکه بیانیه‌ای است از اینکه خداوند، اولویت اول زندگی ماست. امام علی (ع) با آن جمله کوتاه، ما را به زندگی‌ای دعوت می‌کند که در آن، هیچ چیز دنیوی مانع ارتباط با آسمان نمی‌شود.

پی‌نوشت:

۱-وسائل الشیعه_ج۳_ص۸۲

۲-بحار الأنوار : ۸۳/۹/۵ .

۳-اصول کافی ، ج ۳، ص ۲۶۵