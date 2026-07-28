عراقچی به وزیر امور خارجه اوکراین چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به تماس سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین گفت: آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول است. باید خسارات و زیانهای واردشده نیز بهطور کامل جبران شود.
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