به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در نشست «آمادگی معنوی در پیاده‌روی اربعین» که با حضور اعضای کاروان «همپای قافله ۱۰» برگزار شد، با اشاره به جایگاه معنوی این حرکت عظیم، اربعین را یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برای شیعیان دانست و اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمان می‌دهد که نعمت‌های پروردگار را بازگو کند و این دستور الهی، وظیفه همه مؤمنان در قدردانی از نعمت‌های الهی را یادآور می‌شود.

اربعین، رزمایش بزرگ ظهور

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه حضور در پیاده‌روی اربعین، اعلام آمادگی برای یاری امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است، افزود: اربعین، رزمایش بزرگ ظهور است و زائران در این حرکت عظیم، با وجود سختی‌ها، گرمای هوا و دشواری‌های مسیر، وفاداری خود را به آرمان‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام و ولایت اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: دشمن با همه توان خود در برابر جبهه حق ایستاده است، اما ملت مؤمن و عاشق اهل‌بیت علیهم‌السلام با استقامت، مسیر خود را ادامه می‌دهد و این حضور باشکوه، پیام ایستادگی و امید را به جهانیان منتقل می‌کند.

ثواب بی‌پایان خدمت به زائران حسینی

دکتر برقعی با اشاره به روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام درباره فضیلت زیارت امام حسین علیه‌السلام، تصریح کرد: در روایات آمده است که خداوند متعال در برابر هر قدم زائر، هزار حسنه عطا می‌کند، هزار گناه را می‌بخشد و هزار درجه بر مقام او می‌افزاید که این پاداش، عظمت جایگاه زائران حسینی را نشان می‌دهد.

وی خدمت به زائران را نیز از ارزشمندترین اعمال برشمرد و اظهار داشت: حتی کوچک‌ترین خدمت، از جمله تعارف یک لیوان آب، برداشتن مانعی از مسیر یا فراهم کردن آسایش زائران، نزد خداوند متعال پاداشی عظیم دارد و هیچ عمل خیری در این مسیر کوچک شمرده نمی‌شود.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمت ولایت، محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام و توفیق حضور در اربعین، خاطرنشان کرد: مؤمنان باید قدردان این نعمت‌های بزرگ باشند و با ناسپاسی یا غفلت، سرمایه‌های معنوی خود را از دست ندهند.

رضوان الهی، بالاترین پاداش زائران

وی با اشاره به دعای امام صادق علیه‌السلام در حق زائران سیدالشهدا علیه‌السلام، گفت: ائمه معصومین علیهم‌السلام از خداوند درخواست کرده‌اند که پاداش همه سختی‌ها و رنج‌های زائران را رضوان الهی قرار دهد و این، بالاترین مرتبه‌ای است که انسان می‌تواند به آن دست یابد؛ مقامی که خداوند از بنده خود راضی باشد.

دکتر برقعی با بیان اینکه اربعین امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد، اظهار داشت: حوادث تلخ و شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، موجب شده است زائران، مصائب عاشورا و رنج‌های حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را عمیق‌تر درک کنند.

وی افزود: همان‌گونه که حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در عاشورا، امام و رهبر الهی خود را از دست داد، امروز نیز امت اسلامی داغدار شهیدان راه حق است و این اندوه، پیوند عاطفی و معرفتی زائران با نهضت عاشورا را عمیق‌تر کرده است.

قدردانی از مردم عراق و حفظ وحدت امت اسلامی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با قدردانی از میزبانی مردم عراق، اظهار داشت: ملت عراق با اخلاص و محبت از زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام پذیرایی می‌کنند و این محبت، سرمایه ارزشمند وحدت امت اسلامی است.

وی تأکید کرد: زائران ایرانی باید با اخلاق، رفتار، گفتار و احترام متقابل، قدردان این میزبانی باشند و بیش از پیش در تقویت پیوند میان دو ملت بکوشند.

رسالت زائران، بصیرت‌افزایی و تبیین حقیقت است

دکتر برقعی با بیان اینکه زائران اربعین تنها مسافر یک سفر زیارتی نیستند، بلکه سفیران فرهنگ عاشورا و مبلغان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام به شمار می‌روند، تصریح کرد: امروز مسئولیت زائران سنگین‌تر از گذشته است و آنان باید با رفتار، گفتار و بصیرت خود، حقیقت مقاومت، ایستادگی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را برای دیگران تبیین کنند.

وی افزود: امام حسین علیه‌السلام تنها اشک نمی‌خواهد، بلکه اشکی همراه با معرفت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری را از پیروان خود انتظار دارد و حضور در اربعین باید به افزایش آگاهی، وحدت و آمادگی برای یاری جبهه حق منجر شود.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در پایان با دعوت زائران به بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت معنوی اربعین، از آنان خواست با دعا، اخلاص، خدمت به زائران و تجدید بیعت با حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، از این فرصت بی‌بدیل برای رشد معنوی و تقویت بصیرت دینی بیشترین بهره را ببرند.

..........................

پایان پیام