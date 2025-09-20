به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه شیعیان شهر مزار شریف با حضور گسترده مردم و به امامت حجت الاسلام و المسلمین «غلامعباس فیاضی» در مصلای سلطانیه مرکز استان بلخ افغانستان برگزار شد.
خطیب جمعه مزار شریف در خطبه اول به موضوع مهم تربیت انسان پرداخته و گفت: همه میدانیم که اساسیترین مسئولیت انسان در قبال خودش، ساختن شخصیت درست اعتقادی و اخلاقی خودش است. این رسالت است که انسان باید با انگیزه درونی تلاش کند و خودش را تقویت کند و آنگونه که مرضی رضای خدا است، خودش را تربیت کند.
وی در ادامه به اصول تربیتی پیامبر اکرم(ص) پرداخت و اولین اصل تربیت نبوی را «معرفت و آگاهی» عنوان کرده و افزود: انسان باید از چیزی بنام آگاهی نسبت به خدا، خودش و این عالم برخوردار شود. انسان آگاه است که میتواند انتخاب کند که چه کاری را انجام دهد و چه کاری را انجام ندهد.
حجت الاسلام فیاضی ادامه داد: شما میدانید که پیامبر اسلام(ص) در جامعه ای مبعوث شد که جهالت و نادانی حاکم بود. پیامبر آمد راه علم و معرفت را به روی آن جامعه گشود و با جهل و نادانی جامعه مبارزه کرد.
وی خاطرنشان کرد از آنجایی که خداوند پیامبران را بشارت دهندگان و انذار کنندگان معرفی میکند، نشان میدهد که اصل معرفت و آگاهی در تربیت نبوی، یک اصل اساسی و بنیادین است.
خطیب جمعه شیعیان مزار شریف دومین اصل تربیت نبوی را «مسئولیت شناسی» عنوان کرده و با قرائت آیه «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» افزود: انسانها در پرتو دین باید تلاش کنند که مسئولیتهای شان را در قبال خدا، انبیاء و اولیاء الهی که اطاعت و فرمانبرداری است، بشناسند و عمل کنند. چون خدا و انبیاء و اولیاء الهی دلسوزان و هادیان ما هستند.
استاد فیاضی در خطبه دوم نماز جمعه بعد از توصیه به تقوای الهی گفت: مناسبت تاریخی امروز صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه است. بعد از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله جنگهایی اتفاق افتاد و جامعه دینی به فرقه های مختلف تقسیم شد. امام مجتبی علیه السلام علی رغم میل باطنی اش صلح با معاویه را پذیرفت.
وی ادامه داد: هرکس که پیشقدم صلح میشود، حتما امنیت و رشد و آرامش جامعه را در سایه صلح و امنیت میخواهد.
خطیب جمعه مزار شریف در پایان پیرامون اوضاع داخلی کشور افغانستان، از جمله در رابطه با قطع شدن اینترنت فیبر نوری در این کشور نکاتی را بیان کرد.
