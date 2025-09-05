به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه سازمان ملل از اسلامآباد خواست تا روند اخراج مهاجران افغانستانی را متوقف کند، دولت پاکستان تأکید کرد که این کشور خود تصمیم میگیرد چه کسی در خاکش باقی بماند،
«شفقت علی خان» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، ، در یک نشست خبری اعلام کرد: هر فردی که فاقد مدارک قانونی باشد باید کشور را ترک کند. این همان کاری است که پاکستان انجام میدهد و هر کشور دیگری بهویژه در اروپا و سایر نقاط جهان، نیز انجام خواهد داد.
او افزود: این سرزمین ماست و ما تصمیم میگیریم چه کسی در آن بماند.
پاکستان در روزهای اخیر، هزاران افغانستانی را که دارای کارت پناهندگی صادرشده توسط سازمان ملل بودند، اخراج کرده است. این روند با وجود وقوع زلزلهای ویرانگر در افغانستان در آخر هفته گذشته، با سرعت بیشتری ادامه یافته است.
این اقدام باعث شد «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیهای از دولت پاکستان بخواهد که با توجه به شرایط موجود، اجرای برنامه اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی را به حالت تعلیق درآورد.
پاکستان میزبان جمعیت بزرگی از افغانهاست که طی بیش از چهار دهه گذشته بهدلیل خشونت و بحرانهای انسانی از کشورشان گریختهاند.
بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، حدود ۲۷۰ هزار افغان به کشورشان بازگشتهاند و در مناطق مرزی با پاکستان که از زلزله آسیب دیدهاند، مستقر شدهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما