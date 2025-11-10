به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری هند اعلام کردند که عصر امروز در نزدیکی ایستگاه متروی لعل‌قلعه در دهلی نو انفجاری رخ داد که تاکنون مرگ ۹ نفر در این حادثه تأیید شده است.

رسانه‌های هندی گزارش دادند که این انفجار در نزدیکی دروازه شماره یک ایستگاه متروی لعل‌قلعه و در داخل یک خودرو رخ داده است. هنوز نوع و علت انفجار مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

آتش‌سوزی گسترده پس از انفجار

به گفته اداره آتش‌نشانی دهلی، انفجار موجب شعله‌ور شدن شش خودرو و سه دستگاه رکشا شد. نیروهای آتش‌نشانی موفق شدند حریق را مهار کنند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که اجساد ۹ قربانی این حادثه به بیمارستان منتقل شده است. هنوز اطلاعاتی درباره هویت قربانیان و شمار احتمالی زخمی‌ها منتشر نشده است.

ابهام در ماهیت انفجار

مقام‌های امنیتی هند اعلام کرده‌اند که بررسی‌های اولیه برای شناسایی ماهیت انفجار و احتمال تروریستی بودن آن آغاز شده است.

