تهدید پاکستان به اخراج بیشتر مهاجرین افغانستانی پس از کشته شدن ۱۲ سرباز در کمین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسلامآباد لحن خود علیه کابل را تندتر کرد و تهدید نمود شمار بیشتری از مهاجرین افغانستانی را اخراج خواهد کرد. این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که ۱۲ سرباز پاکستانی در کمین علیه یک کاروان نظامی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان، کشته شدند.
یک مقام محلی توضیح داد در این خصوص توضیح داد: مهاجمان مستقر در دو سوی جاده با سلاحهای سنگین به کاروان ارتش و نیروهای مرزبانی شلیک کردند که منجر به کشته شدن ۱۲ نیروی امنیتی شد. یک مقام امنیتی دیگر نیز وقوع حمله را تأیید کرد و گفت که مهاجمان سلاحهای کاروان را به غنیمت بردهاند.
گروه «طالبان پاکستان» مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و آن را حملهای بسیار پیچیده» توصیف کرد که به آنها امکان داد ۱۰ قبضه سلاح خودکار و یک پهپاد به دست آورند.
ارتش پاکستان نیز کشته شدن ۱۲ سرباز را تأیید کرد و در مقابل اعلام نمود که درگیریها منجر به کشته شدن ۱۳ تروریست و زخمی شدن ۲۲ نفر دیگر شده است.
ارتش پاکستان در بیانیهای با بیان این که اطلاعات بهطور قطعی نشان میدهد که شهروندان افغانستانی در این حملات دست داشتهاند،از دولت کابل خواست تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیتهای تروریستی علیه پاکستان شود.
درخواست برای اخراج مهاجرین افغانستانی
«شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان، به همراه «عاصم منیر» فرمانده ارتش این کشور در مراسم تشییع جنازه سربازان شرکت کرد و تأکید نمود: بسیار مهم است که مهاجرین افغانستانی غیرقانونی در سریعترین زمان ممکن اخراج شوند.
پاکستان طی ماههای اخیر کارزار گستردهای را علیه مهاجران غیرقانونی افغانستانی آغاز کرده که طی آن بیش از یک میلیون نفر مجبور به ترک کشور شدهاند. همچنین دولت اسلامآباد مجوزهای اقامت و کارتهای پناهندگی صادرشده توسط سازمان ملل را لغو کرده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما