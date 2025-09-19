به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ساعات اولیه وقوع سیل‌های بی‌سابقه در استان پنجاب پاکستان، گروه امداد اسلامی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده وارد عمل شد.

بارندگی‌های موسمی شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رهاسازی آب از سدهای هند باعث تخریب گسترده مناطق مختلف شده و بیش از ۶.۹ میلیون نفر در سراسر کشور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

امدادگران این گروه در ۴۸ ساعت نخست به بیش از ۱۰۰ هزار نفر خدمات رسانی کردند. از جمله اقدامات امداد اسلامی می‌توان به تأمین آب آشامیدنی سالم، توزیع بسته‌های غذایی و وعده‌های گرم، فراهم کردن پناهگاه‌های موقت و ارائه کیت‌های بهداشتی و کرامت، به ویژه کیت‌های مخصوص نوزادان، اشاره کرد.

تیم‌های امداد اسلامی همچنین به بازگرداندن آرامش و کرامت به خانواده‌های آسیب‌دیده در مناطق غرق‌شده و روستاهای تخریب‌شده کمک می‌کنند. بیش از ۴ هزار روستا و ۸۴۰۰ خانه در استان پنجاب تخریب شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در جنوب سند و مناطق کم‌ارتفاع رودخانه سند تخلیه شده‌اند.

امدادگران این گروه همچنان با تلاش بی‌وقفه به ارائه خدمات ضروری ادامه می‌دهند و بر کمک به آسیب‌دیدگان برای عبور از بحران و بازسازی زندگی‌شان تمرکز دارند.

**************

پایان پیام/ 345